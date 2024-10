Con questo ripetitore WiFi navighi al TOP della velocità a SOLI 10€

Avere a disposizione un ottimo ripetitore WiFi è molto utile per potenziare la rete in alcune zone “morte” della casa o dell’ufficio e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto in formato XL del 35% sul ripetitore Mercusys per un costo finale di 10,99€.

Ecco le caratteristiche di questo ripetitore WiFi al 35% di sconto

Scopri il ripetitore WiFi Mercusys, la soluzione ideale per eliminare le zone d’ombra e ampliare la copertura wireless in casa o in ufficio. Grazie alla sua capacità di estendere il segnale anche nelle aree non raggiunte dal router o con una connessione debole, potrai navigare senza interruzioni e goderti una connessione stabile in ogni angolo della tua abitazione.

Con una velocità di connessione Wi-Fi fino a 300 Mbps nella banda a 2.4 GHz, il ripetitore Mercusys garantisce prestazioni elevate per tutte le tue attività online, che si tratti di streaming, gaming o navigazione. L’installazione One-Touch rende il processo semplice e veloce: basta premere il tasto WPS per sincronizzare l’Extender con il tuo router e iniziare subito a godere di una connessione potenziata.

Inoltre, l’indicatore LED ti aiuta a trovare la posizione migliore per ottimizzare le performance dell’Extender, assicurandoti di ottenere il massimo dalla tua rete. La porta Fast Ethernet offre anche una velocità di connessione cablata fino a 10100 Mbps, ideale per collegare PC, IPTV e console di gioco, garantendo una connessione affidabile per i dispositivi più esigenti.

Infine, il ripetitore Mercusys è massimamente compatibile, consentendo di associarlo a qualsiasi router o access point esistente. Semplifica la tua esperienza di connessione e non lasciare che le zone d’ombra ostacolino la tua navigazione!

Su Amazon, oggi, il ripetitore WiFi Mercusys viene messo in offerta con uno sconto promo del 35%: prezzo finale di 10,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.