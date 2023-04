ChatGPT fa la spesa da iPhone, e ti fa pure risparmiare e dimagrire

Le tecnologie come ChatGPT e AutoGPT hanno un potenziale enorme che stiamo scoprendo giorno dopo giorno; e forse stiamo solo ancora grattando la superficie. Ecco per esempio come può l’intelligenza può aiutarti non solo a fare a la spesa comodamente da iPhone, ma a restare nei limiti di budget e calorie prefissate. Con la semplicità di un comando in linguaggio umano.

Immagina di avere un assistente virtuale che ti segua ovunque tu vada, e che ti consigli su cosa comprare al supermercato in base ai tuoi gusti, alle tue esigenze nutrizionali e al tuo portafoglio. Un assistente che ti dice quali prodotti sono in offerta, quali sono più salutari, quali sono più adatti alle tue ricette preferite. Un assistente che ti aiuta a risparmiare tempo e denaro, senza rinunciare al piacere di mangiar bene e sano.

Questo è ciò che promettono le nuove tecnologie basate sull’intelligenza artificiale. Si tratta di sistemi capaci di generare testi coerenti e pertinenti a partire da parole chiave o da domande in linguaggio naturale. Questi testi possono essere usati per creare contenuti informativi, creativi o persuasivi, a seconda dello scopo e del contesto.

Per esempio, ChatGPT è una tecnologia che consente di creare chatbot intelligenti capaci di conversare con gli utenti su vari argomenti, fornendo informazioni utili o intrattenendoli con battute e aneddoti. AutoGPT è una tecnologia che permette di creare testi automatici su qualsiasi tema, a partire da una semplice richiesta o da una lista di parole chiave, e di automatizzare i processi all’infinito.

Come possono queste tecnologie aiutarci a fare la spesa? Semplice: basta chiedere loro di generare una lista della spesa ottimale per noi, specificando il budget, le nostre calorie giornaliere e i nostri gusti. “Ho chiesto a ChatGPT di fare la spesa oggi usando il plug-in di @Instacart e ha funzionato benissimo!” spiega su Twitter un utente. “Sono rimasto nei limiti del mio budget, mi ha fornito ingredienti e ricette per 7 pasti (compresi alcuni preferiti!) e ha tenuto conto del mio programma e della mia dieta.”

Integrando ChatGPT con le comuni app per la spesa online, ecco che la AI diventa un po’ nutrizionista, un po’ chef e un po’ assistente virtuale allo shopping. Una figura ibrida che fa tutto quel che occorre per mangiare meglio e più variegato, senza bucare il portafogli.

Immaginiamo già un plug-in per ChatGPT che include lista della spesa, promemoria, articoli ricorrenti, prodotti in offerta, consigli nutrizionali e ricette sulla base dei limiti imposti dall’utente. Tipo: “Fammi la spesa della settimana, budget 150€, prevalentemente vegetariano con poca carne e più pesce, preferisci i prodotti in offerta, niente aglio.” E una volta impostato il tutto, il passo successivo è inevitabile: l’assistente ti inoltra la spesa per la verifica col consuntivo, la approvi e parte l’ordine automatico della spesa che ti viene consegnata comodamente a casa la domenica. Questa non è fantascienza: è la nostra quotidianità entro pochi mesi da oggi.

