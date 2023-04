Quando vi dicevamo che l’Intelligenza Artificiale sta evolvendosi a una velocità mai vista prima nella storia dell’uomo, intendevamo proprio questo. Fino a 3 mesi fa non sapevamo neppure cosa fosse ChatGPT e ora siamo qui a dirvi che c’è già qualcosa di superiore per potenza e funzionalità. E non parliamo di una versione nuova della stessa cosa, ma di qualcosa di completamente diverso che ha il potenziale per rivoluzionare tutto. Ecco cosa sono gli Agenti Automatici, e perché ne sentirete parlare sempre di più.

Agenti Intelligenti

Mini Agenti AGI, Agenti Intelligenti o Agenti Automatici. Cambia il nome ma non il senso. I Mini Agenti AGI sono dei sistemi software che utilizzano l’intelligenza artificiale generativa (AGI) per creare e gestire delle conversazioni con gli utenti. Si tratta di una forma avanzata di chatbot che non si limita però a rispondere a domande predefinite o a eseguire uno script, ma che è in grado di generare contenuti originali, pertinenti e coerenti in base al contesto, agli obiettivi e alle preferenze dell’utente.

I Mini Agenti AGI si basano comunque su ChatGPT, ma in qualche modo lo completano e lo superano. ChatGPT è un modello di apprendimento profondo che sfrutta il potere dei trasformatori, una classe di reti neurali che possono elaborare grandi quantità di dati testuali in modo efficiente e flessibile. Chatgpt è addestrato su miliardi di parole provenienti da diverse fonti online (praticamente tutta Internet), ma anche social media, libri, articoli e così via. In questo modo, il modello acquisisce una vasta conoscenza generale del linguaggio naturale e delle sue varie sfumature.

I Mini Agenti AGI invece possono essere personalizzati per diversi scopi e domini, come l’assistenza clienti, l’intrattenimento, l’istruzione, il marketing, la finanza e molto altro. Possono anche essere integrati con altre fonti di informazione o servizi online per fornire risposte più accurate e utili agli utenti. Ad esempio, un Mini Agente AGI può effettuare delle ricerche sul web per trovare le informazioni richieste dall’utente, oppure può collegarsi a un sistema di prenotazione per facilitare l’acquisto di un biglietto o una camera d’albergo.

I vantaggi dei Mini Agenti AGI sono molteplici. Innanzitutto, offrono un’esperienza conversazionale più naturale, fluida e coinvolgente per gli utenti, che possono interagire con il sistema come se fosse un vero interlocutore umano. Inoltre, i Mini Agenti AGI sono in grado di adattarsi dinamicamente alle esigenze e ai feedback degli utenti, migliorando così la loro soddisfazione e fidelizzazione. Infine, i Mini Agenti AGI sono più economici e scalabili rispetto ai tradizionali sistemi di assistenza basati su operatori umani o su chatbot semplici.

Ad esempio, un agente intelligente potrebbe aiutare un cliente di un tour operator a scegliere la destinazione più adatta alle sue esigenze, fornendogli informazioni dettagliate sui luoghi, i prezzi, le disponibilità e le offerte speciali. Oppure, potrebbe assistere un cliente di un gestore telefonico a risolvere eventuali problemi tecnici o amministrativi, guidandolo passo dopo passo nelle operazioni da compiere o proponendogli le soluzioni più convenienti. In questo modo, gli agenti intelligenti di chatgpt possono rivoluzionare l’esperienza dei clienti, aumentando la loro soddisfazione e fidelizzazione. E soprattutto risolvendo le loro esigenze nell’esatto momento in cui ne hanno bisogno, con bassissimi costi e senza dover far intervenire (e pagare) un operatore umano).

AutoGPT

AutoGPT è un’evoluzione di ChatGPT che include accesso a Internet, gestione della memoria a breve e a lungo termine, generazione di testo e integrazione con la sintesi vocale di 11 Labs. Ma la cosa più incredibile è che funziona automaticamente perché l’utente non serve più. E in un interessante tweet, lo specialista Greg Isenberg formula 3 esempi molto calzanti:

Servizio Clienti: AutoGPT è in grado di comprendere le richieste dei clienti, fornire supporto e persino suggerire upselling di prodotto (cioè ti appioppano una suite più costosa invece della doppia standard, o un’estensione garanzia a pagamento). È un instancabile rappresentante basato sull’intelligenza artificiale disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per assistere i tuoi clienti con le loro esigenze che parla in ogni lingua del mondo. Tempi di attesa minimi, facilità di comunicazione e soluzioni istantanee. Cosa succederà ai 16 milioni di persone che lavorano nel settore in Italia? Fa spavento, eppure sta accadendo sotto i nostri occhi. Social Media Manager: AutoGPT può anche essere utilizzato per gestire gli account dei social media per le aziende in base agli obiettivi come i ‘Mi piace’ o persino le vendite. Può generare contenuti di alta qualità, pianificare post e rispondere alle richieste dei clienti. Basta impostare un Agente Intelligente e lasciarlo lavorare. “Questo social media capirà ogni sfumatura della tua comunità e creerà contenuti e meme che hanno la più alta probabilità di engagement”. Consulente finanziario: Investire oculatamente i soldi può essere un compito arduo, ma AutoGPT può renderlo estremamente facile. In qualità di consulente finanziario, può analizzare i dati finanziari e fornire consigli su come stare al passo con i tempi sulla base dei dati e delle migliori ricerche.

Insomma, AutoGPT non è solo un modello linguistico, ma è probabilmente uno strumento rivoluzionario che ha tutte le carte in tavola per cambiare per sempre non solo l’interazione uomo macchina, ma quello che è possibile ottenere con la semplicità di un comando umano. Se “ChatGPT era fantastico, AutoGPT lo porta al livello successivo”.