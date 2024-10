Cassa Bose bluetooth ad un prezzo super conveniente su Amazon

Bose è un’azienda leader nella produzione di dispositivi legati all’audio e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 17% sulla sua cassa bluetooth che viene venduta a 199,95€.

Offerta top su Amazon: cassa bluetooth Bose al 17% di sconto

La cassa Bluetooth Bose SoundLink Revolve+ II è progettata per offrire un’esperienza sonora coinvolgente con una copertura a 360°, garantendo un suono potente e uniforme in ogni direzione. Rispetto al modello precedente, il SoundLink Revolve II, questa versione offre un audio ancora più profondo e ricco, accompagnato da una maggiore autonomia della batteria.

Robusto e resistente, il SoundLink Revolve+ II è classificato con protezione IP55, il che significa che è resistente a polvere e schizzi d’acqua, perfetto per l’uso in esterni. Inoltre, grazie alla pratica maniglia in tessuto flessibile, è facile da trasportare ovunque tu vada, rendendolo ideale per chi è sempre in movimento.

La durata della batteria è un altro grande vantaggio di questo diffusore: con un’autonomia fino a 17 ore, la batteria ricaricabile agli ioni di litio ti garantisce molte ore di riproduzione senza interruzioni, e la ricarica è semplice grazie alla porta USB Micro-B.

Il microfono integrato consente di rispondere alle chiamate direttamente dal diffusore, oltre a permetterti di accedere all’assistente vocale predefinito del tuo dispositivo. Inoltre, è compatibile con Amazon Alexa, quindi puoi connetterlo a dispositivi come Echo Dot e controllare la musica con i comandi vocali. Con l’opzione multi-connect, puoi collegare due dispositivi contemporaneamente e passare da uno all’altro per gestire facilmente la tua musica.

