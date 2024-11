Black Friday Amazon 2024: prodotti Apple in super sconto

In occasione del Black Friday 2024, Amazon mette a disposizione diversi sconti e offerte interessanti sui prodotti di punta di Apple, andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli e quali sono i dispositivi coinvolti.

Pioggia di prodotti Apple in sconto per il Black Friday 2024

In questo articolo andremo a scoprire quali sono i migliori dispositivi targati Apple in sconto per il Black Friday 2024 di Amazon, si tratta di accessori e device molto interessanti:

AirTag: iniziamo questa piccola lista di prodotti Apple in sconto in occasione del Black Friday 2024 con gli AirTag che, in una confezione da 4, vengono messi in offerta su Amazon con uno sconto applicato e attivo del 12% per un costo totale e finale di 89€.

Apple Watch Series 9: proseguiamo questa lista con uno dei gadget e accessori Apple più impattanti sul mercato, si tratta di Apple Watch e della series 9 che in una fantastica colorazione bianca viene messo in offerta con uno sconto del 17% ed un prezzo finale di 329€.

Apple Pencil: questo, Apple Pencil, è un dispositivo molto interessante nell’ecosistema di prodotti Apple, considerando la sua utilità e la sua precisione di scrittura e disegno; inoltre si tratta di un device USB-C. Sconto presente del 13% circa e costo totale di 74€.

Apple Magic Keyboard: penultimo prodotto di questa lista di dispositivi Apple in offerta per il Black Friday 2024 di Amazon, si tratta della Keyboard Magic, la tastiera per iPad di ultima generazione. Lo sconto applicato è pari a circa l’11% e il costo finale è di 249€.

Apple Watch SE: chiudiamo questa nostra top 5 con un altro Apple Watch, in questo caso si tratta dell’SE di seconda generazione che in questa particolare circostanza, quella del Black Friday 2024 di Amazon, subisce uno sconto del 6% e viene venduto a 289€.

Questi erano i principali sconti relativi ad accessori e dispositivi Apple in occasione del Black Friday 2024 di Amazon.

