Bilancia digitale comodissima targata Amazon ad un PREZZO REGALATO

La bilancia digitale da cucina con ampio display LCD e design in acciaio inox è l’alleato perfetto per chi ama cucinare con precisione. Con una pesata minima di 2 g e una pesata massima di 5.000 g, questa bilancia è adatta per pesare ingredienti di diverse dimensioni, dalle piccole porzioni alle dosi più generose. Grazie alla tecnologia avanzata dei sensori, offre una risposta rapida e precisa, garantendo risultati affidabili ad ogni utilizzo.

Il peso è visualizzato sul display in once, grammi o libbre, offrendo flessibilità nelle unità di misura per soddisfare ogni esigenza. Il pulsante di tara è una funzione particolarmente utile: ti permette di sottrarre il peso del contenitore, così da visualizzare esclusivamente il peso netto degli ingredienti, senza complicazioni.

Le sue dimensioni compatte di 21 x 17,8 x 3,2 cm la rendono facilmente riponibile e perfetta per qualsiasi cucina, senza occupare troppo spazio. Inoltre, questa bilancia è priva di bisfenolo A (BPA), garantendo un utilizzo sicuro per la salute.

La bilancia funziona con 2 pile tipo AAA, incluse nella confezione, quindi pronta all’uso fin da subito. È ideale per chi cerca un prodotto preciso, facile da usare e che combina funzionalità e design elegante. Se desideri una bilancia che ti supporti nella preparazione dei tuoi piatti con la massima accuratezza, questa è la scelta giusta.

Oggi, in occasione della settimana del Black Friday viene messa in sconto del 40% la bilancia digitale Amazon Basics che viene venduta a 6,59€.