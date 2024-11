Barba impeccabile con il rasoio elettrico Philips OneBlade (-44%)

Philips è un’azienda che recita un ruolo da protagonista in diversi settori in cui opera e oggi, su Amazon, viene messo in offerta con sconto del 44% il suo rasoio elettrico che viene venduto al prezzo finale di 34,99€.

Offertissima Amazon: rasoio elettrico Philips in sconto del 44%

Il rasoio elettrico Philips OneBlade è l’ideale per chi cerca una rasatura rapida, comoda e precisa. Grazie alla tecnologia OneBlade, la lama si muove 12.000 volte al minuto, garantendo un taglio efficace anche sui peli più lunghi. Il doppio sistema di protezione, composto da un rivestimento scorrevole e punte arrotondate, rende la rasatura più facile e confortevole, riducendo irritazioni e fastidi.

Questo rasoio ti permette di rifinire la barba a una lunghezza uniforme grazie al pettine 5 in 1 (da 1 a 5 mm), ideale per ottenere il look che desideri. Inoltre, la lama a doppia direzione di taglio consente di creare contorni perfetti e rifinire la barba in modo preciso, mentre la sua capacità di radere peli di qualsiasi lunghezza rende l’uso ancora più versatile.

Il pettine per il corpo ad aggancio (3 mm) e il sistema di protezione della pelle ti permettono di prenderti cura dei peli del corpo in totale sicurezza, anche nelle aree più sensibili. Con il cavo di ricarica USB-A, il Philips OneBlade può essere facilmente ricaricato a casa o in viaggio, rendendolo perfetto per la tua routine quotidiana.

La lama in acciaio inossidabile è progettata per durare fino a 4 mesi, mantenendo la sensazione di freschezza. Inoltre, quando è il momento di sostituire la lama, viene visualizzata un’icona di rimozione, per non rischiare di usare un prodotto smussato.

