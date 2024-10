Aspirapolvere Xiaomi senza fili 2 in 1 in MAXI OFFERTA su eBay

Xiaomi riesce a fare della versatilità uno dei suoi maggiori punti di forza e oggi, su eBay, è disponibile uno sconto interessante del 27% sul suo aspirapolvere 2 in 1 senza fili: prezzo finale bloccato di 219,99€.

Scontatissimo l’aspirapolvere Xiaomi su eBay

Il nuovo aspirapolvere Xiaomi offre prestazioni eccezionali grazie a un motore brushless digitale da 108.000 giri/min, che fornisce un’aspirazione potente fino a 150 AW, ideale per rimuovere polvere, capelli e acari. La spazzola per pavimenti a coppia elevata, con motori separati ad alte prestazioni, garantisce una pulizia profonda su tappeti e fughe del pavimento, facilitata dall’esclusivo design delle ruote che migliorano l’efficienza.

Per un utilizzo ancora più pratico, l’interfaccia di funzionamento è dotata di schermo LED che mostra in tempo reale lo stato della batteria e la modalità operativa, ideale anche per utenti meno esperti. L’innovativa tecnologia con nervature a V della spazzola previene fastidiosi grovigli di capelli, indirizzandoli verso l’aspirazione.

Una delle funzioni più apprezzate è il blocco automatico: con un solo tocco, l’aspirapolvere si blocca alla potenza di aspirazione desiderata, evitando l’uso prolungato del pulsante. Inoltre, è possibile aspirare e lavare contemporaneamente grazie al serbatoio d’acqua da 250 ml, migliorando l’efficienza di pulizia.

La batteria ad alta capacità da 3000 mAh garantisce fino a 65 minuti di autonomia, mentre il sistema di separazione della polvere a 12 cicloni e il filtraggio a 5 strati purificano efficacemente l’aria. La batteria sostituibile e il raccoglitore della polvere rimovibile da 0,6 L aggiungono ulteriori comodità, permettendo una pulizia senza interruzioni.

Su eBay, oggi, è presente un maxi sconto del 27% sull’aspirapolvere Xiaomi senza fili 2 in 1 per un prezzo finale di 219,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.