Apple Watch Ultra, trattatelo bene: la riparazione costa 619€

Meno male che è super resistente, ma forse una pellicola protettiva e una cover la metteremmo comunque. La riparazione fuori garanzia o per danni accidentali di un Apple Watch Ultra in Italia costa la bellezza di 619€.

Il richiamo dell’avventura costa salato. L’orologio smart che “va oltre ogni limite” per “atleti e atlete che sfidano l’impossibile” non poteva essere a buon mercato. E c’è da pregare che “l’Apple Watch più capace e robusto di sempre” con una “solidissima cassa in titanio” e “tre cinturini speciali” in tessuto elfico (no, non è vero ma ci sarebbe stato bene) siano davvero resistenti come promesso.

Il costo stimato per una sostituzione batteria sotto copertura AppleCare+ ammonta a 129€; il costo invece di una riparazione per “altri danni” costa 619€ fuori garanzia e 75€ con un piano AppleCare+. Una bella batosta che potrebbe rendere appetibile i 75€ del costo del piano per Apple Watch Ultra.

A mo’ di paragone, i costi di riparazione extra-garanzia per un Apple Watch Series 8 spaziano tra 359 e 479€ a seconda del modello, e 99€ la batteria. Prezzi più umani con Apple Watch SE invece che si ripara con prezzi tra 239€ e 288€.

Secondo il materiale di marketing di Cupertino, Apple Watch Ultra gode di una resistenza alla polvere di grado IP6X, è swimproof, ha la Certificazione MIL-STD 810H3. Dunque regge senza difficoltà a immersioni in oceano fino a 100 metri, e anche per questo include una Corona Digitale con scanalature più grosse e un pulsante “Azione” aggiuntivo.

