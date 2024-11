Apple Watch Series 9 in super promo su Amazon: colore rosso

Apple Watch Series 9 è il compagno perfetto per una vita più sana, potenziato dal nuovo chip S9 che offre un display superluminoso e un modo innovativo di interagire con l’orologio senza bisogno di toccarlo. Con funzionalità avanzate per la salute, la sicurezza e l’attività fisica, ti aiuta a monitorare il tuo benessere e ti offre dati utili ogni volta che ne hai bisogno. Inoltre, le nuove app di watchOS sono state ridisegnate per darti più informazioni a colpo d’occhio.

Grazie alla connettività cellulare, puoi inviare messaggi, telefonare e ascoltare musica in streaming anche senza avere l’iPhone con te. Le funzioni evolute per la salute ti permettono di monitorare il livello di ossigeno nel sangue, fare un ECG in qualsiasi momento, ricevere notifiche in caso di ritmo cardiaco irregolare e analizzare il sonno con la funzione “Fasi del sonno”.

Inoltre, puoi tracciare il ciclo mestruale e monitorare il tuo stato d’animo per migliorare la consapevolezza emotiva. Come compagno di fitness, l’app Allenamento ti supporta in numerosi sport, fornendo parametri avanzati per analizzare le tue performance.

Con Apple Fitness+, hai 3 mesi gratuiti di accesso. Le funzioni di sicurezza innovative, come il Rilevamento incidenti e il Rilevamento cadute, sono progettate per chiamare i soccorsi in caso di necessità. L’Apple Watch Series 9 è anche compatibile con tutti i tuoi dispositivi Apple, facile da personalizzare con cinturini e quadranti belli e funzionali, adattabili a ogni situazione.

Su Amazon, oggi, su Apple Watch Series 9 viene applicato uno sconto del 27% per un costo totale e finale di 378,87€.