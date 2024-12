Apple Watch Series 9 in mega sconto Amazon per la fine del 2024

Apple Watch Series 9 è uno degli accessori dell’azienda di Cupertino più richiesti e più ricercati e oggi, su Amazon, viene messo in offerta con uno sconto del 27% per un prezzo finale e totale di 378,87€.

Apple Watch Series 9: ecco le caratteristiche dello smartwatch

L’Apple Watch Series 9 è il compagno perfetto per una vita più sana e attiva, ora ancora più potente grazie al nuovo chip S9. Il display superluminoso e il nuovo modo di interagire con l’Apple Watch senza toccarlo rendono l’esperienza unica. Le funzioni avanzate di salute, sicurezza e fitness ti offrono dati utili e supporto quando serve, mentre le app ridisegnate di watchOS ti danno più informazioni a colpo d’occhio.

Con la connettività cellulare, puoi mandare messaggi, telefonare e ascoltare musica in streaming anche senza il tuo iPhone. Le funzioni evolute per la salute includono il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue, la possibilità di fare un ECG in qualsiasi momento e le notifiche per il ritmo cardiaco irregolare. Inoltre, puoi tenere traccia delle fasi del sonno e monitorare il ciclo con il sensore di temperatura.

L’Apple Watch Series 9 è anche un compagno ideale per il fitness: l’app Allenamento offre parametri dettagliati per monitorare le performance in diversi sport. Inoltre, hai 3 mesi gratis di Apple Fitness+. Le funzioni di sicurezza, come il Rilevamento incidenti e il Rilevamento cadute, possono chiamare i soccorsi in situazioni di emergenza.

E con SOS emergenze basta premere un pulsante per ottenere aiuto. Personalizzabile con cinturini e quadranti su misura, l’Apple Watch Series 9 si integra perfettamente con i tuoi dispositivi Apple, come Mac e iPhone, e supporta funzioni utili come Apple Pay e il ritrovamento della posizione precisa del tuo iPhone.

