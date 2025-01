Apple Watch Series 10: smartwatch top a 399€ su Amazon!

Apple Watch Series 10, lo smartwatch di punta di casa Apple viene messo in promozione con uno sconto attivo del 18% ed un costo finale di 399€ su Amazon.

Tutte le caratteristiche di Apple Watch Series 10

L’Apple Watch Series 10 è il compagno perfetto per chi cerca un dispositivo avanzato e pratico per monitorare salute, fitness e sicurezza. Con un display fino al 30% più ampio, offre una visione più chiara e dettagliata, mentre il design più sottile, leggero e comodo garantisce una vestibilità ottimale durante tutta la giornata.

Le sue funzioni evolute per la salute e il fitness sono pensate per fornirti informazioni preziose. Puoi ricevere notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, monitorare i parametri vitali durante il sonno, come il battito cardiaco e la frequenza respiratoria, e utilizzare l’app Parametri Vitali per seguire le fasi del sonno e i dati sanitari registrati durante la notte.

Inoltre, con l’app Allenamento, puoi monitorare parametri avanzati per diverse attività, personalizzando gli anelli Attività in base al tuo stile di vita. L’Apple Watch Series 10 ti offre anche funzioni di sicurezza innovative come il “Rilevamento incidenti” e il “Rilevamento cadute”, che chiamano automaticamente i soccorsi in caso di emergenze.

La funzione SOS emergenze ti permette di contattare i soccorsi con un semplice tocco, mentre “Tutto bene” avvisa automaticamente i tuoi cari quando arrivi a destinazione. Con una resistenza eccellente agli urti, alla polvere (IP6X) e all’acqua fino a 50 m, l’Apple Watch Series 10 è anche carbon neutral quando combinato con determinati cinturini, contribuendo così alla sostenibilità ambientale.

Apple Watch Series 10è attualmente in promozione con uno sconto attivo del 18% ed un costo finale di 399€ su Amazon.

