Apple Watch Series 10 a 379€ su Amazon: l'offerta è davvero IMPERDIBILE

Apple Watch Series 10 è lo smartwatch di riferimento, un top di gamma dell’azienda di Cupertino e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto interessante del 17% proprio su questo dispositivo che viene venduto a 379€.

Apple Watch Series 10: tutte le funzionalità di questo smartwatch top

L’Apple Watch Series 10 offre un display fino al 30% più ampio, che garantisce una visibilità migliore e una navigazione più fluida. Con un design più sottile e leggero, risulta estremamente comodo da indossare tutto il giorno, unendo stile e funzionalità. Questo modello è dotato di funzioni evolute per la salute e il fitness, che ti permettono di monitorare dati preziosi come la frequenza cardiaca, la respirazione e la qualità del sonno.

L’app Parametri Vitali ti aiuta a tracciare questi dati, fornendo informazioni utili per migliorare il tuo benessere. Per gli appassionati di fitness, Apple Watch Series 10 è il compagno ideale: puoi monitorare i tuoi progressi con gli anelli Attività personalizzabili e l’app Allenamento che tiene traccia di parametri evoluti per diverse attività fisiche.

I nuovi sensori di profondità e di temperatura dell’acqua sono perfetti per le tue avventure acquatiche. Inoltre, con l’abbonamento gratuito di 3 mesi ad Apple Fitness+, hai accesso a un’ampia gamma di allenamenti.

Sul fronte della sicurezza, Apple Watch include funzioni come il rilevamento incidenti e il rilevamento cadute, che possono chiamare automaticamente i soccorsi in caso di necessità. La resistenza eccezionale lo rende perfetto per ogni situazione: è resistente agli urti, alla polvere (IP6X) e può essere immerso in acqua fino a 50 m. Infine, grazie alla ricarica rapida, bastano solo 30 minuti per portare la batteria all’80%, per restare sempre pronto all’uso.

Apple Watch Series 10 oggi, su Amazon, viene messo in sconto del 17% che viene venduto a 379€. Approfittane subito!

