Apple Watch SE: prezzo choc per il miglior smartwatch di oggi

Apple Watch SE, modello di seconda generazione del 2023, viene oggi messo in offerta su Amazon con uno sconto attivo e applicato del 27% e viene venduto al prezzo totale e finale di 210,69€.

Apple Watch SE: sconto del 27% attivo su Amazon!

Apple Watch SE (seconda generazione) è la scelta perfetta per chi cerca un orologio smart a impatto ambientale neutro, abbinato al nuovo Sport Loop. Con tutte le funzioni essenziali per rimanere in forma e in contatto, è l’alleato ideale per monitorare la tua salute e rispondere alle emergenze. Grazie a watchOS 10, le app sono ridisegnate per darti informazioni a colpo d’occhio, mentre il Rilevamento incidenti e i parametri evoluti per i workout ti offrono un’esperienza ancora più completa.

Funzioni per la salute e la sicurezza sono al centro dell’Apple Watch SE. Con il Rilevamento cadute, il Rilevamento incidenti e l’SOS emergenze, puoi chiamare aiuto in qualsiasi momento. Inoltre, ricevi notifiche se il tuo battito cardiaco è irregolare o se la frequenza è troppo alta o bassa, offrendoti così un monitoraggio costante della tua salute.

Perfettamente compatibile con tutti i dispositivi Apple, l’Apple Watch SE ti consente di sbloccare automaticamente il tuo Mac, localizzare i tuoi dispositivi e pagare con Apple Pay. Inoltre, è resistente all’acqua fino a 50 metri, disponibile in tre colori e con un retro cassa progettato per ridurre l’impatto ambientale.

Facile da personalizzare, con una vasta scelta di cinturini in stili, materiali e colori, oltre a quadranti completamente personalizzabili, Apple Watch SE ti permette di adattare il tuo orologio a ogni occasione e stato d’animo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.