Apple Watch SE: maxi sconto Amazon, costa meno di 200€

Apple Watch SE è attualmente in promozione su Amazon con uno sconto attivo pari al 23% che farà calare il prezzo dello smartwatch targato Apple fino a 199€.

Ecco le caratteristiche dell’Apple Watch SE

L’Apple Watch SE offre tutto ciò che serve per mantenere alta la motivazione, restare in forma e in contatto, monitorare la tua salute e chiedere aiuto in caso di necessità. Con l’introduzione di watchOS 11, diventa ancora più intelligente, personalizzabile e connesso, garantendo un eccezionale rapporto qualità/prezzo.

Grazie a funzioni come il Rilevamento cadute e i parametri avanzati per gli allenamenti, Apple Watch SE si distingue come un compagno affidabile. Sempre in contatto, ti consente di inviare messaggi, rispondere a telefonate, ascoltare musica e podcast, utilizzare Siri e attivare l’SOS emergenze. Collegato al tuo iPhone o alla rete Wi-Fi, ti mantiene costantemente connesso al mondo.

Le sue funzioni per la salute e la sicurezza offrono un supporto unico. Puoi monitorare il battito cardiaco e ricevere notifiche in caso di valori irregolari o fuori norma. Con strumenti come Rilevamento cadute, Rilevamento incidenti e Tutto bene, sei sempre protetto, con la possibilità di avvisare una persona cara in situazioni di emergenza.

L’Apple Watch SE è compatibile con tutti i tuoi dispositivi Apple, sblocca il tuo Mac automaticamente, ti aiuta a localizzare i tuoi dispositivi e ti permette di pagare comodamente con Apple Pay. Inoltre, è swimproof, resistente fino a 50 metri, e disponibile in tre colori con un design eco-sostenibile. Con cinturini e quadranti personalizzabili, e l’app Allenamento che monitora numerosi sport, l’Apple Watch SE è il compagno perfetto per ogni tua attività.

