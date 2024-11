Apple Watch SE in promo per la settimana del Black Friday 2024

Apple Watch SE (seconda generazione) è il compagno ideale per chi cerca un orologio intelligente completo, accessibile e a basso impatto ambientale. Se desideri un modello a impatto ambientale neutro, puoi abbinarlo al nuovo Sport Loop, contribuendo alla sostenibilità.

Questo smartwatch offre tutto l’essenziale per migliorare la tua salute, motivarti a stare in forma e rimanere in contatto con gli altri. Con watchOS 10 e le app ridisegnate, hai più informazioni a portata di mano, mentre funzioni come il “Rilevamento incidenti” e parametri evoluti per i tuoi workout ti danno tutto ciò di cui hai bisogno, a un prezzo che ti piacerà.

Le funzioni di sicurezza e salute sono un punto forte di Apple Watch SE. Grazie al “Rilevamento cadute”, al “Rilevamento incidenti” e all’SOS emergenze, puoi chiamare aiuto in situazioni critiche. Inoltre, il dispositivo monitora il tuo battito cardiaco, avvisandoti in caso di irregolarità o se la frequenza è troppo alta o bassa. Compatibile con tutti i dispositivi Apple, puoi sbloccare automaticamente il tuo Mac, trovare i tuoi dispositivi e pagare con Apple Pay.

Resistente all’acqua fino a 50 metri e disponibile in tre colori, Apple Watch SE è anche elegante e personalizzabile. Con cinturini di vari stili e materiali, puoi cambiare l’aspetto del tuo orologio ogni volta che vuoi. Inoltre, è un eccellente compagno di fitness, con l’app Allenamento che ti supporta in tantissimi sport.

Su Amazon, oggi, Apple Watch SE viene messo in offerta su Amazon del 22% e viene venduto alla cifra finale d’acquisto di 225€.