Apple Watch della serie 10 in offerta su Amazon: grande occasione

Apple Watch (series 10) è uno degli accessori Apple migliori sulla piazza che oggi, su Amazon, viene messo in offerta con uno sconto attivo e applicato del 13% e viene venduto al costo totale e finale d’acquisto di 399€.

Apple Watch series 10: tutte le caratteristiche

L’Apple Watch Series 10 si presenta come un dispositivo avanzato, pensato per offrire un’esperienza unica in termini di salute, fitness e sicurezza. Il display, fino al 30% più ampio, e il design più sottile e leggero lo rendono ancora più comodo da indossare, mentre le funzioni evolute per la salute offrono informazioni preziose sul benessere dell’utente.

Grazie all’app Parametri Vitali, puoi monitorare dati sanitari durante il sonno, come il battito cardiaco e la frequenza respiratoria, e ricevere notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa.

Per gli appassionati di fitness, l’Apple Watch Series 10 è il compagno ideale: puoi personalizzare gli anelli Attività in base al tuo stile di vita e monitorare parametri avanzati tramite l’app Allenamento. Con i nuovi sensori di profondità e temperatura dell’acqua, è perfetto anche per le avventure acquatiche.

Le funzioni di sicurezza sono un altro punto di forza: il Rilevamento incidenti e il Rilevamento cadute chiamano automaticamente i soccorsi in caso di emergenza. Con SOS emergenze, puoi avviare una chiamata di soccorso con un semplice tocco. Inoltre, la funzione Tutto bene avvisa i tuoi contatti una volta arrivato a destinazione. Con una resistenza eccezionale agli urti, alla polvere (grado IP6X) e all’acqua fino a 50 metri, l’Apple Watch Series 10 è davvero un dispositivo versatile e resistente.

