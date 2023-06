Apple rilascia iPadOS 17 beta 2 per gli sviluppatori

Apple continua ad avanzare nel processo di sviluppo di iPadOS 17, il prossimo importante aggiornamento software per iPad. Oggi, la società ha rilasciato la seconda versione beta per gli sviluppatori, consentendo loro di esplorare ulteriormente le nuove funzionalità e apportare eventuali miglioramenti.

iPadOS 17 beta 2 rilasciato oggi da Apple: ci avviciniamo alla versione finale

iPadOS 17 beta 2 si avvicina maggiormente a ciò che è stato presentato al keynote di Apple e nel materiale di marketing iniziale. Molti dei cambiamenti annunciati sin dal discorso di apertura saranno ora pienamente integrati in questa versione beta.

È importante notare che il feedback degli utenti inviato tra la prima beta e la seconda potrebbe non essere ancora affrontato in iPadOS 17 beta 2, a meno che Apple non abbia già lavorato su di esso. La terza beta, iPadOS 17 beta 3, potrebbe essere la versione in cui inizia a riflettersi il feedback degli utenti.

Gli sviluppatori ora avranno l’opportunità di esplorare le nuove funzionalità di iPadOS 17 beta 2 e condividerne le scoperte con la comunità. È un momento emozionante per scoprire tutte le modifiche e le migliorie apportate a questa nuova versione del sistema operativo.

iPadOS 17 presenta diverse nuove funzionalità, tra cui schermate di blocco personalizzate ottimizzate per iPad, miglioramenti a Stage Manager e una versione dedicata per iPad dell’app Health. Inoltre, saranno disponibili widget interattivi che offriranno un’esperienza ancora più coinvolgente agli utenti.

I beta tester degli sviluppatori avranno ora l’opportunità di sperimentare queste funzionalità in anteprima e fornire feedback preziosi ad Apple per contribuire a perfezionare il sistema operativo prima del suo rilascio ufficiale.

Resta sintonizzato mentre continuiamo ad aggiornare con tutte le modifiche e le novità che emergono da iPadOS 17 beta 2. Se sei uno sviluppatore, assicurati di aggiornare le tue macchine e condividere le tue scoperte con la comunità tramite commenti e social media.

iPadOS 17 promette di offrire una migliore esperienza utente su iPad, con nuove funzionalità e miglioramenti che renderanno l’utilizzo di iPad ancora più potente e versatile. Sia gli sviluppatori che gli utenti finali non vedono l’ora di sperimentare tutto ciò che iPadOS 17 ha da offrire.