Apple rilascia iOS 16.3.1 risolvendo fastidiosi problemi: le novità

Se tra le tue mani hai un iPhone, allora ti dico che è tempo di aggiornare. Apple ha infatti rilasciato iOS 16.3.1, un minor update che risolve bug che nelle precedenti settimane hanno creato problemi con iCloud, la funzione Rilevamento Incidenti e non solo. Il consiglio, come al solito, è di scaricare l’aggiornamento.

iOS 16.3.1: cosa cambia

Come anticipato poco sopra, iOS 16.3.1 – trattandosi di un aggiornamento minore – non introduce alcuna “vera” novità, sia in termini di feature che di interfaccia grafica. Sottovalutare la sua importante è però un errore, perché quando vengono risolti problemi e scacciati via i bug, è sempre un’ottima di notizia.

Di seguito trovi il changelog completo della versione 16.3.1 di iOS:

Per le app che utilizzano iCloud , le impostazioni di iCloud potevano non rispondere o risultare errate.

, le impostazioni di iCloud potevano non rispondere o risultare errate. Le richieste per Dov’è tramite Siri potevano non funzionare.

tramite potevano non funzionare. Il rilevamento degli incidenti è stato ottimizzato sui modelli di iPhone 14 e iPhone 14 Pro.

Puoi scaricare iOS 16.3.1 recandoti in Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software.

A proposito di iPhone, quest’anno – a settembre, per la precisione – dovrebbero arrivare i primi smartphone made-in-Cupertino con porta USB-C. Le ultime novità a riguardo, però, non sono delle migliori.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.