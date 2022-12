Nonostante le ottimizzazioni rilasciate con un recente aggiornamento di iOS 16, la funzione “Rilevamento incidenti” di iPhone 14 e 14 Pro (ma anche Apple Watch Series 8, Ultra e SE 2) sta continuando a creare problemi ai servizi d’emergenza. Purtroppo sono in aumento le segnalazioni accidentali, ad esempio mentre qualcuno è sulle montagne russe oppure sta svolgendo un’attività fisica che viene erroneamente riconosciuta dal dispositivo Apple come un incidente d’auto.

iPhone 14 rileva gli incidenti d’auto, anche quando non ci sono

Per cercare di rimediare alle “chiamate false”, Apple ha rilasciato a novembre un aggiornamento di iOS 16 imbottendolo con una serie di migliorie riguardanti proprio la feature di sicurezza sopracitata. Purtroppo il problema non è stato risolto, il The Colorado Sun ha infatti svelato che il 911 ha ricevuto negli ultimi giorni tantissime chiamate di persone non coinvolte in un incidente d’auto (per loro fortuna), ma semplicemente cadute dagli sci.

Lo scorso fine settimane il Summit Country 911 ha ricevuto 71 notifiche automatiche dagli iPhone e dagli Apple Watch di sciatori che in realtà non avevano bisogno d’aiuto.

Come è giusto che sia, gli operatori del 911 non possono ignorare alcuna chiamata, ma la verità è che a causa di “Rilevamento incidenti” hanno perso tempo che avrebbero potuto dedicare a vere emergenze.

Attenzione però, il riportare quanto accaduto negli Stati Uniti non va assolutamente inteso come un modo per sminuire la feature di sicurezza, che già si è rivelata utilissima in più di una occasione. È innegabile però che ci sia ancora da lavorare per perfezionarla.

