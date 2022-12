Non ci sono dubbi sul fatto che iPhone 14 Pro sia uno dei migliori smartphone in circolazione (i rivali si contano sulle dita di una mano), ma bisogna essere onesti nell’ammettere che questi primi mesi non sono stati poi così facili. Oltre ai ben noti problemi di produzione e ad alcune imperfezioni software poi corrette con il rilascio di aggiornamenti di iOS, è venuta fuori un’altra grana. Insomma, giusto per chiudere in bellezza questo 2022.

iPhone 14 Pro e le strane linee sul display

Poche settimane fa è stato pubblicato su Reddit il thread che ha dato il via alle danze. Un utente neo-possessore di un iPhone 14 Pro Max ha raccontato di aver notato alcune linee orizzontali al “risveglio” del display.

Alcune volte la linea è una sola, in altri casi invece ce ne sono di più. L’ho portato in un Apple Store, hanno eseguito la diagnostica ma non hanno riscontrato nulla di anomalo. Ho effettuato un ripristino dell’iPhone come mi hanno suggerito, ma non è cambio nulla. E appaiono anche dopo aver installato iOS 16.2.

Le testimonianze sono poi aumentate nel corso dei giorni, e tutte riguardanti iPhone 14 Pro e Pro Max. Gli smartphone sono utilizzabili, è bene precisarlo, ma un problema di questo tipo è assolutamente inaccettabile. Parliamo di smartphone molto costosi (in Italia si parte da 1339 euro), non dimentichiamolo.

L’infelice anomalia non è di certo legata ad iOS 16.2 (perché si presenta anche con versioni precedenti) e pare stia colpendo unicamente gli iPhone consegnati nel mese di dicembre. La sfortuna nella fortuna?

È vero che il periodo di consegna non ci fornisce alcuna informazione certa sui lotti di produzione, ma è impossibile non pensare a qualche componente hardware difettoso. Del resto, la situazione in Cina non è delle più rosee.

