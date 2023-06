Apple Podcasts presenta un'interfaccia leggermente aggiornata in iOS 17

Apple ha annunciato che l’app Apple Podcasts in iOS 17 riceverà un aggiornamento dell’interfaccia, offrendo agli utenti un’esperienza più moderna e fresca. Sebbene iOS 17 mantenga il linguaggio di progettazione delle versioni precedenti, Apple ha apportato miglioramenti significativi all’app Podcasts, introducendo una nuova schermata In riproduzione, filtri di ricerca avanzati e un’esperienza ottimizzata della coda di riproduzione.

Apple Podcasts avrà una nuova interfaccia con iOS 17

Una delle principali modifiche apportate all’app Podcasts riguarda la schermata In riproduzione. Invece dello sfondo bianco o grigio precedente, la schermata ora presenta una versione sfocata della copertina del podcast in riproduzione. Questo nuovo design aggiunge un tocco visivo accattivante e crea un’atmosfera più coinvolgente per l’ascoltatore. Inoltre, i controlli di avanzamento del volume e della riproduzione seguono lo stesso stile di quelli presenti nell’app Musica, contribuendo a unificare l’esperienza utente tra le varie app native di Apple.

Un’altra novità degna di nota è l’aggiornamento dell’elenco dei capitoli per i podcast. Ora l’elenco mostra chiaramente quanto tempo manca al prossimo capitolo e la durata di ciascuno. Quando un episodio include immagini per i singoli capitoli, queste vengono presentate in cima alla schermata In riproduzione, insieme alla grafica del podcast visualizzata in formato ridotto subito sotto, seguita dal titolo. Questo nuovo layout facilita la navigazione tra i capitoli e migliora l’esperienza di ascolto.

Oltre alle modifiche alla schermata In riproduzione, la scheda Ascolta ora è stata aggiornata. Ogni podcast viene ora visualizzato su una scheda con lo stesso colore di sfondo della copertina del podcast, rendendo più facile per gli utenti individuare e identificare i loro podcast preferiti. Inoltre, gli utenti possono filtrare i risultati della ricerca in base a diverse categorie, tra cui Risultati principali, Programmi, Episodi e Canali, consentendo una ricerca più precisa e mirata.

Questi miglioramenti all’app Apple Podcasts sono disponibili non solo su iOS 17, ma anche su iPadOS 17 e macOS Sonoma, offrendo un’esperienza coerente tra i diversi dispositivi Apple.

L’aggiornamento dell’app Podcasts fa parte di una serie di nuove funzionalità introdotte in iOS 17, che comprendono opzioni di personalizzazione avanzate per la schermata di blocco, miglioramenti di iMessage e FaceTime, la modalità Standby, widget interattivi e NameDrop.

La prima beta di iOS 17 è attualmente disponibile per gli sviluppatori, mentre una beta pubblica sarà rilasciata quest’estate. Il rilascio ufficiale di iOS 17 è previsto per l’autunno.

Le nuove caratteristiche visive e funzionali offrono agli utenti un modo più intuitivo e coinvolgente per godere dei loro podcast preferiti. Con l’arrivo imminente di iOS 17, gli appassionati di podcast possono attendersi un’esperienza ancora più piacevole e personalizzata sulla piattaforma Apple.