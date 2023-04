Apple Glasses: ecco come l'AI li renderà rivoluzionari

Il concetto di realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR) esiste da tempo ma con l’introduzione di Apple Glasses farà un enorme passo in avanti. Questi visori misti AR e VR offriranno all’utente un’esperienza immersiva, ma è con l’integrazione dell’intelligenza artificiale (AI) che le possibilità degli Apple Glass si faranno letteralmente infinite.

L’intelligenza artificiale può migliorare gli Apple Glass in numerosi modi. In primo luogo, l’intelligenza artificiale può consentire il riconoscimento facciale che permetterà agli utenti di identificare la persona di fronte a loro, e ovviamente dell’Iride (ovvero “EyeD” o “Iris ID” al posto del Face ID). Questa funzione può essere utile in diverse situazioni, come gli incontri sociali o le riunioni di lavoro. In secondo luogo, l’intelligenza artificiale può consentire il riconoscimento degli oggetti, che permette agli utenti di identificare gli oggetti presenti nell’ambiente circostante. Questa funzione può essere utile per le persone con disabilità visive, in quanto le aiuterà a navigare in ambienti non familiari.

Inoltre, l’intelligenza artificiale potrà rendere possibile anche il riconoscimento vocale per controllare gli Apple Glass utilizzando semplici comandi vocali. Questa funzione può essere utile in situazioni in cui gli utenti non possono usare le mani, ad esempio mentre cucinano o guidano, o se hanno disabilità. Inoltre, l’intelligenza artificiale può consentire raccomandazioni personalizzate in base alle preferenze e al comportamento dell’utente. Questa funzione può essere utile in diverse situazioni, come lo shopping o l’intrattenimento.

Le applicazioni degli Apple Glass con AI sono vaste e varie. Una delle applicazioni più significative degli Apple Glass con AI è nel campo dell’istruzione. Gli Apple Glass possono offrire un’esperienza di apprendimento coinvolgente, in cui gli studenti possono visualizzare concetti complessi e interagire con essi in tempo reale. L’integrazione dell’intelligenza artificiale può anche personalizzare l’esperienza di apprendimento per ogni studente, identificando i suoi punti di forza e di debolezza e fornendo feedback di conseguenza.

Ma anche sul fonte dell’assistenza sanitaria, possono fare miracoli, assistendo medici e infermieri nella cura dei pazienti. L’integrazione dell’intelligenza artificiale può consentire l’identificazione e il monitoraggio dei dati del paziente, i suoi parametri vitali e l’anamnesi, che possono contribuire a una diagnosi e a un trattamento più accurati. Inoltre, gli Apple Glass con AI possono consentire il monitoraggio remoto dei pazienti, che può essere utile per i pazienti che richiedono un’attenzione medica costante.

Parliamo dunque di interazioni personalizzate e coinvolgenti, in un mucchio di àmbiti diversi, e di funzioni come il riconoscimento vocale o degli oggetti che fino ad oggi erano pura fantascienza. Gli Apple Glasses con AI sono uno strumento potente che ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la tecnologia. O almeno così crede Apple, ed ecco perché investe da tempo su di essi.

Cosa Farà Apple Glasses?

Gli Apple Glass sono un argomento di conversazione da tempo, e per una buona ragione. Questi occhiali futuristici sono destinati a rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la tecnologia. Con la potenza della realtà aumentata (AR) e della realtà virtuale (VR) a loro disposizione, gli Apple Glass saranno in grado di fare cose che un tempo erano ritenute impossibili.

Una delle caratteristiche più interessanti degli Apple Glass sarà la loro capacità di fornire agli utenti un’esperienza AR immersiva. Immaginate di poter vedere informazioni digitali sovrapposte al mondo reale che vi circonda. Volete sapere che tempo fa? Basta alzare lo sguardo e vedrete un bollettino meteorologico in tempo reale davanti a voi. Avete bisogno di indicazioni per un nuovo ristorante? Gli Apple Glass vi forniranno indicazioni passo-passo proprio nel vostro campo visivo.

Ma gli Apple Glass non saranno utili solo per le attività quotidiane. Saranno anche una svolta nel mondo dell’intrattenimento. Grazie alla possibilità di creare esperienze VR completamente immersive, gli Apple Glass trasporteranno gli utenti in nuovi mondi e permetteranno loro di vivere esperienze finora impossibili. Dai concerti virtuali ai giochi interattivi, le possibilità sono infinite.

Per le aziende, gli Apple Glass offriranno modi nuovi e innovativi per coinvolgere i clienti. Immaginate di poter vedere modelli 3D di prodotti proprio davanti a voi o di poter provare abiti virtuali prima di effettuare un acquisto. Gli Apple Glass saranno utili anche per la formazione e l’istruzione, consentendo agli utenti di apprendere nuove competenze in modo pratico e interattivo.

A Cosa Servirà la AI su Apple Glasses?

Le AI potrebbero migliorare e potenziare il futuro visore Apple a realtà aumentata/virtuale in molti modi. Per esempio:

Rilevamento degli oggetti: le AI potrebbero consentire al visore di rilevare e identificare gli oggetti nel mondo reale. Ciò potrebbe consentire agli utenti di ottenere informazioni sulle cose che li circondano, come il nome degli oggetti o le informazioni su di essi. Riconoscimento facciale: le AI potrebbero consentire al visore di riconoscere le facce delle persone e fornire informazioni su di esse. Ciò potrebbe essere utile per eventi pubblici, come concerti o conferenze, dove gli utenti potrebbero desiderare informazioni sui partecipanti. Traduzione in tempo reale: le AI potrebbero consentire al visore di tradurre in tempo reale le lingue straniere. Ciò potrebbe essere utile per i turisti o per le persone che devono comunicare con persone che parlano lingue diverse. E ovviamente trascrizione in tempo reale e riassunto dei punto salienti di ogni meeting. Assistenza virtuale: le AI potrebbero consentire al visore di fornire assistenza virtuale in tempo reale. Ad esempio, il visore potrebbe fornire informazioni su come riparare un oggetto o su come cucinare una ricetta. Insegnamento: le AI potrebbero consentire al visore di fornire esperienze educative immersive. Ad esempio, gli utenti potrebbero esplorare un museo virtuale o partecipare a una lezione virtuale. Salute: Diagnosi precoce, con una mole di dati più cospicua di quelli che potrebbe seguire un solo essere umano. E dunque con una possibilità più elevata di azzeccare trattamento e cure.

Quando Arriva Apple Glasses?

Se tutto va come previsto, siamo a due mesi di distanza dalla presentazione di Apple Glasses, il cui lancio è previsto a giugno al WWDC 2023.

Apple Glasses è l’inizio dell’era post-iPhone secondo Apple.

“Il visore sarà un lancio rischioso” scrive Bloomberg, “ma potenzialmente monumentale per Apple. Prefigurerà la realtà mista come la sua prossima grande categoria di prodotti, offrendo uno sguardo a un futuro in cui le persone interagiscono con il mondo tramite visori e touch screen non tascabili.”

Ci aspettiamo che a giugno venga lanciato il nuovo ecosistema AR/VR, le API e le librerie di programmazione, e una versione di prova di Apple Glasses per gli sviluppatori.

Contrariamente a quanto si diceva all’inizio, tuttavia, Apple Glasses sarà molto costoso. Si vocifera che il modello di punta costerà qualcosa tra i 2.000 e i 3.000$ dunque oltre 4-4.000€ in Italia ai prezzi attuali (dopo la batosta dei recenti aumenti). Lo comprereste?

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.