Il gigante di Cupertino ha intenzione di ridurre la sua “dipendenza” da partner esterni. Dopo i processori toccherà ai display custom per iPhone e Apple Watch, riporta Bloomberg. Sulla partnership con Samsung ed LG c’è l’ombra della parola “fine”.

Stando a quanto si legge nel report, la transizione inizierà nel 2024, con Apple Watch Ultra. Un dispositivo di alta fascia, dunque. L’indossabile disporrà di un display MicroLED, tecnologia che Apple poi utilizzerà anche su altri device, come iPhone. Non c’è ancora nulla di certo, ma è probabile che la società guidata da Tim Cook si occuperà “solo” della progettazione dei display, che saranno invece prodotti da un fornitore esterno.

I display MicroLED fanno apparire il contenuto come se fosse dipinto sopra il vetro. – Mark Gurman, Bloomberg

È un nuovo step di una evoluzione naturale per un colosso della tecnologia come Apple. Il dover collaborare con tanti, troppi fornitori di componenti può creare problemi. Problemi con cui non vogliono più avere a che fare in quel di Cupertino. Con i processori delle serie A e M per iPhone, iPad e Mac le cose procedono molto bene, e in futuro dovrebbero arrivare anche i modem e altri chip wireless, così da mettere fine anche alle partnership con Qualcomm e Broadcom.

Apple aveva pianificato il passaggio alla tecnologia MicroLED già nel 2020, poi rimandato a causa di problemi e ostacoli tecnici. Il 2024 dovrebbe essere l’anno buono, ma mai dare nulla per scontato. Anzi, Bloomberg ipotizza anche un slittamento al 2025.

