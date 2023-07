Apple Developer Academy: cos'è e come funziona il corso per sviluppatori

La Apple Developer Academy di Napoli è un’iniziativa che ha preso vita nel 2016 e che, nel corso degli anni, ha formato migliaia di studenti provenienti da diverse parti del mondo. Questa scuola, ospitata nell’area ex-Cirio di San Giovanni a Teduccio, è situata nel complesso dell’Università Federico II, insieme alla facoltà di Ingegneria. La Academy si propone di fornire agli studenti le competenze necessarie per progettare, sviluppare e commercializzare un’app, offrendo loro una formazione completa che spazia dal coding al marketing.

Da luglio 2023 la facoltà è presente anche a Palermo.

Apple Developer Academy: la scuola per sviluppatori che infonde tecnologia e valori

Secondo Apple, la scuola rappresenta una grande opportunità per gli studenti di trovare lavoro nell’economia delle app per iOS, che conta oltre 1,7 milioni di posti di lavoro solo in Europa. Inoltre, Apple offre un programma “Alumni” dedicato agli ex-studenti, che include formazione e opportunità di networking per sostenere lo sviluppo di nuove imprese digitali.

Lisa Jackson, vicepresidente di Apple e responsabile delle politiche ambientali e delle iniziative sociali, ha sottolineato come il coding e il pensiero computazionale siano un linguaggio universale in grado di unire le persone e apportare benefici alla società. Durante una visita alla scuola, ha affermato che la tecnologia deve essere guidata da valori con l’obiettivo di servire l’umanità. Ha evidenziato anche il ruolo fondamentale svolto dagli sviluppatori nel creare impatti positivi nella vita delle persone. Jackson ha apprezzato l’uso della tecnologia per aiutare le persone con disabilità, come i sordi e i non vedenti, e ha elogiato il coinvolgimento degli studenti con la comunità locale e le associazioni per testare le app e trovare nuovi stimoli.

Durante la cerimonia di consegna dei diplomi della classe 2021, gli studenti hanno presentato alcune delle app più interessanti sviluppate negli ultimi mesi. Tra queste, vi sono app che consentono ai sordo-ciechi di comunicare utilizzando il codice Morse e lo schermo dello smartphone, un’app che aiuta le persone affette da Alzheimer ad identificare oggetti o animali grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, e un’app che funge da megafono per le associazioni che operano nel settore della sostenibilità.

La Apple Developer Academy rappresenta un vero e proprio distretto digitale internazionale, in cui la storia della tecnologia si sta scrivendo. Grazie alla collaborazione con l’Università Federico II, il Comune di Napoli e la Regione Campania, l’accademia offre ai giovani talenti promettenti un futuro ricco di opportunità nel settore tecnologico. La scuola si impegna a coniugare la tecnologia con valori concreti, creando un ambiente stimolante per lo sviluppo di idee innovative e la formazione di nuove imprese.

La Apple Developer Academy rappresenta un esempio di come la tecnologia possa essere un motore di cambiamento positivo. La scuola non solo fornisce competenze tecniche, ma incoraggia anche l’uso della tecnologia per aiutare le persone, specialmente quelle con disabilità. Gli studenti, provenienti da diverse parti del mondo, hanno dimostrato talento e creatività nello sviluppo di app che possono migliorare la vita delle persone. Napoli si sta affermando come la capitale italiana degli sviluppatori, grazie all’impegno congiunto di Apple, dell’Università Federico II e delle istituzioni locali. La Apple Developer Academy rappresenta una preziosa risorsa per la formazione di nuove generazioni di sviluppatori e per la crescita del settore tecnologico in Italia.

Costi e tempistiche dei corsi

Gli studenti che partecipano alla Apple Developer Academy beneficiano di un’opportunità di formazione di alto livello senza costi di iscrizione. I corsi offerti sono gratuiti e accessibili a tutti i partecipanti selezionati. Questo rappresenta un fattore chiave per garantire l’accessibilità e l’inclusività dell’Academy, consentendo a talenti provenienti da diverse sfere sociali ed economiche di accedere a una formazione di qualità.

Inoltre, Apple offre borse di studio a un numero selezionato di studenti meritevoli. Queste borse di studio coprono le spese di vitto e alloggio durante il periodo di formazione presso l’Academy. Questa iniziativa mira a supportare gli studenti che, a causa delle loro condizioni economiche, potrebbero avere difficoltà a sostenere i costi di vita durante il corso.

La durata dei corsi presso la Apple Developer Academy varia a seconda del percorso scelto dagli studenti. Sono disponibili corsi intensivi di poche settimane o corsi più approfonditi che durano alcuni mesi. Questa flessibilità permette agli studenti di scegliere il percorso più adatto alle proprie esigenze e obiettivi. Durante il periodo di formazione, gli studenti hanno l’opportunità di acquisire conoscenze e competenze tecniche avanzate, oltre a sviluppare le capacità di lavorare in team e di presentare le proprie idee in modo chiaro ed efficace.

Le informazioni specifiche sulle date di iscrizione alla Apple Developer Academy possono variare di anno in anno. Di solito, le candidature per l’ammissione alla Academy vengono aperte periodicamente, con un processo di selezione che include la presentazione di una domanda e la valutazione dei requisiti e del merito dei candidati.

Per rimanere aggiornati sulle opportunità di iscrizione alla Apple Developer Academy, è consigliabile visitare il sito web ufficiale dell’Academy che si intende frequentare, scegliendo tra Napoli e Palermo, o controllare le comunicazioni ufficiali da parte di Apple o delle istituzioni partner che gestiscono il programma.

Solitamente, Apple annuncia le date di apertura delle candidature e fornisce tutte le informazioni necessarie sui requisiti di ammissione, le scadenze e il processo di selezione. Pertanto, è importante rimanere informati e monitorare le fonti ufficiali per conoscere le opportunità di iscrizione e le tempistiche specifiche.

Si consiglia di visitare il sito web ufficiale della Apple Developer Academy o contattare direttamente l’Academy stessa per ottenere le informazioni più aggiornate sulle date di iscrizione e sulle modalità di candidatura.