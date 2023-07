Apple Academy di Napoli ha appena celebrato il diploma di altri 300 studenti provenienti da tutto il mondo, portando il totale a circa 2.000 diplomati. Questo traguardo rappresenta una notizia positiva che merita attenzione, in quanto incarna la speranza concreta nel futuro, contrastando le tante cattive notizie che spesso dominano i media.

Apple lancia un nuovo corso a Palermo e celebra il successo della Apple Academy di Napoli

Lisa Jackson, vicepresidente di Apple e responsabile delle iniziative ambientali e sociali, ha elogiato il lavoro svolto dalla Apple Academy di Napoli e ha sottolineato l’importanza della città per Apple stessa. Durante il discorso rivolto agli studenti che hanno completato il programma accademico di un anno, ha annunciato anche l’apertura di un secondo centro a Palermo, dove verrà avviata un’attività focalizzata sul rapporto tra studenti e fondazioni. Le organizzazioni non governative (ONG) saranno coinvolte come partner per favorire la crescita e lo sviluppo degli studenti, un elemento che nasce a Napoli ma che ha avuto successo in tutto il mondo.

I corsi intensivi offerti dalla Apple Academy permettono ai giovani di acquisire competenze nel pensiero computazionale, imparare nuovi modi di creare innovazione e valore, sviluppare abilità di lavoro di squadra, stimolare la creatività e comunicare efficacemente le idee.

A livello globale, il programma Foundation coinvolge più di 25.000 studenti ogni anno, mentre in Italia, grazie alla collaborazione con sei università, il numero di partecipanti supera diverse centinaia all’anno. Con l’apertura del centro di Palermo, il numero di studenti coinvolti in Italia salirà a oltre 900.

Lisa Jackson ha espresso la sua gratitudine per l’opportunità di creare la Apple Academy e ha dichiarato che è stata la cosa più significativa che abbia mai fatto nella sua vita. L’Academy di Napoli si distingue per il suo legame con la città, essendo aperta al territorio e alle sue istituzioni. Il sindaco Manfredi, che in passato ha ricoperto il ruolo di rettore presso l’Università Federico II, ha sottolineato l’importanza dei giovani come agenti di trasformazione e ha apprezzato l’impegno dei giovani che scelgono di investire nella città di Napoli.

La Regione Campania ha dimostrato un forte interesse e sostegno per l’Academy, con l’assessore Fascione responsabile della ricerca, innovazione e startup, che ha sottolineato come l’Academy rappresenti una grande opportunità per sviluppare la Campania come centro internazionale dell’ICT, attrarre investimenti e talenti giovani.

La collaborazione con le università è fondamentale per la Apple Academy, come confermato dal rettore della Federico II, Matteo Lorito. L’università si impegna nella formazione e preparazione dei giovani talenti, incoraggiandoli a tornare nel territorio e attirando aziende e istituzioni che contribuiscono allo sviluppo dell’Italia e del Sud.

La Apple Academy di Napoli e l’annuncio del nuovo centro a Palermo dimostrano come Apple si impegni attivamente a creare opportunità di formazione e crescita nel settore tecnologico in Italia, promuovendo il talento e la collaborazione tra istituzioni accademiche, giovani e comunità.