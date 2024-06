Apple aggiorna le AirPods: Isolamento vocale, gaming e più interazione con Siri

In occasione della WWDC 2024, evento durante il quale vengono annunciate le novità in ambito software, Apple ha annunciato importanti aggiornamenti per gli AirPods, che arriveranno questo autunno. Questi aggiornamenti trasformeranno l’interazione con Siri, le telefonate e l’esperienza di gioco.

Ecco nel dettaglio quali novità arriverano su AirPods con il prossimo update:

Siri Interactions

Gli utenti degli AirPods Pro potranno rispondere a Siri semplicemente facendo sì o no con la testa, una funzione particolarmente utile in ambienti rumorosi o silenziosi. Siri Interactions sfrutta il machine learning sul chip H2 per gestire chiamate, messaggi e notifiche senza bisogno di parlare.

Isolamento Vocale

La nuova modalità Isolamento vocale per gli AirPods Pro migliorerà la qualità delle chiamate isolando la voce e riducendo i rumori di fondo, garantendo una comunicazione chiara anche in ambienti difficili.

Esperienza di Gioco

Per i gamer, gli AirPods offriranno audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa e la minore latenza audio mai vista su un dispositivo Apple. L’audio a 16-bit e 48kHz migliorerà la qualità delle comunicazioni in gioco.

Come ogni anno, la versione beta del nuovo aggiornamento software è già disponibile per i membri dell’Apple Developer Program. Il software sarà disponibile in maniera del tutto gratuita per gli AirPods Pro (seconda generazione) e altri modelli supportati, ma non sappiamo ancora quali nello specifico.