Anche le AirPods Pro 2 in MAXI SCONTO per il Black Friday 2024

AirPods Pro 2 portano l’esperienza d’ascolto a un livello superiore con tecnologie avanzate per il comfort e la qualità del suono. Grazie alle opzioni di supporto all’udito, come la “Riduzione suoni intensi” e l’“Amplificazione conversazioni”, puoi adattare l’audio alle tue esigenze, incluso il controllo dei suoni di sottofondo.

La cancellazione attiva del rumore è fino a 2 volte più efficace, riducendo drasticamente i rumori esterni. Se desideri sentire ciò che accade intorno a te, la modalità Trasparenza ti consente di farlo, mentre l’audio adattivo bilancia in tempo reale la cancellazione del rumore e la modalità Trasparenza, garantendo sempre un’esperienza audio ottimale.

Il chip H2 progettato da Apple è il cuore del suono eccezionale degli AirPods Pro 2, con un driver a bassa distorsione che offre alti cristallini e bassi intensi. La modalità “Isolamento vocale” migliora ulteriormente la qualità delle chiamate, anche in ambienti rumorosi. Grazie ai cuscinetti in silicone di varie misure (XS, S, M, L), questi auricolari offrono un comfort su misura e un perfetto isolamento acustico.

Resistenti alla polvere, al sudore e all’acqua con certificazione IP54, gli AirPods Pro 2 sono pronti per ogni avventura. Inoltre, grazie all’audio spaziale personalizzato e al rilevamento dinamico della posizione della testa, offrono un’esperienza d’ascolto immersiva in Dolby Atmos. Il controllo touch e le interazioni con Siri ti permettono di gestire facilmente l’audio e le notifiche, rendendo questi auricolari ideali per ogni momento della tua giornata.

Le AirPods Pro 2 oggi vengono maxi scontate del 32% su Amazon e vengono vendute al costo finale d’acquisto di 189€.