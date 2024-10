Amazon: questo SSD Samsung da 500GB è SCONTATISSIMO

Samsung riesce a garantire prodotti di estrema qualità in ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto in formato extra large del 36% sul suo SSD da 500GB per un prezzo totale e finale di 57,37€.

Offertissima: SSD Samsung esterno da 500GB fulmineo in sconto

L’SSD Samsung 870 EVO da 500GB offre prestazioni eccellenti grazie a velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 530 MB/s, ottimizzando il tuo PC per una maggiore efficienza. Questa unità è ideale per chi desidera migliorare le prestazioni del proprio sistema, dai creatori di contenuti ai professionisti informatici.

Grazie alla sua compatibilità con PC, l’SSD 870 EVO è perfetto per un’ampia gamma di utenti e attività, garantendo fluidità durante la navigazione in Internet e tempi di rendering accelerati. La gamma di capacità, fino a 4 TB, assicura prestazioni elevate e costanti nel tempo, rispondendo alle esigenze di chi necessita di molto spazio di archiviazione.

L’Intelligent Turbo Write è una funzione avanzata che migliora ulteriormente la velocità di scrittura, rendendo il trasferimento di dati ancora più veloce. Questo è particolarmente utile per chi lavora con file di grandi dimensioni o utilizza software complessi che richiedono elevate prestazioni di lettura e scrittura.

Per una gestione ottimale, il software Samsung Magician 6 offre una serie di strumenti utili, tra cui il monitoraggio della salute e dello stato dell’unità e il controllo degli aggiornamenti. Questo software ti permette di mantenere l’unità sempre in perfetta efficienza, assicurando che le prestazioni rimangano al top.

Su Amazon, oggi, è presente un’offerta super sull’SSD Samsung da 500GB: sconto XL del 36% per un prezzo totale e finale di 57,37€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.