Amazon presenta Ring Stick Up Cam Pro con Radar 3D

Nel mondo della videosorveglianza, pochi progressi possono vantare un impatto così significativo come quello portato dalla rilevazione di movimento 3D. Ring, marchio leader nel settore, con la sua ultima innovazione rappresenta una pietra miliare, offrendo agli utenti la possibilità di avere sotto controllo la propria abitazione con precisione e intelligenza senza precedenti. Oggi Amazon presenta Ring Stick Up Cam Pro!

La tecnologia Radar 3D di Ring Stick Up Cam Pro: un salto evolutivo

Due anni fa, Ring presentò al mondo la rilevazione di movimento 3D. Attraverso l’implementazione dei sensori radar, i dispositivi dotati di questa tecnologia sono in grado di valutare la distanza degli oggetti entro il proprio raggio visivo, trasformando l’esperienza dell’utente e offrendo avvisi di movimento ancora più specifici e precisi.

Dopo il grande successo riscontrato con i primi modelli come il Ring Video Doorbell Pro 2, il Floodlight Cam Wired Pro e lo Spotlight Cam Pro, Ring ha deciso di implementare questa rivoluzionaria funzionalità nella Stick Up Cam Pro, la videocamera più popolare e apprezzata dalla sua clientela.

Le ragioni del successo di Stick Up Cam risiedono nella sua versatilità. Perfetta sia per ambienti interni che esterni, questa videocamera si adatta a ogni esigenza, garantendo massima flessibilità grazie alle diverse opzioni di alimentazione: batteria, energia solare o plug-in.

Ora, con l’integrazione della tecnologia radar, Stick Up Cam Pro non solo identifica i movimenti, ma fornisce all’utente una panoramica aerea dettagliata e precisa, distingue il movimento delle persone da altri tipi di movimenti e, attraverso funzionalità avanzate come le zone a vista dall’alto, permette di seguire chiaramente percorsi specifici, come quelli del corriere che si avvicina alla porta di casa.

Il design compatto e resistente della Stick Up Cam Pro la rende ideale per qualsiasi situazione. Da installare all’esterno, in giardino o all’entrata, oppure all’interno, per monitorare gli spazi domestici, questa videocamera è dotata di una visione notturna a colori e di una funzione Pre-Roll avanzata, che cattura i momenti cruciali prima di un evento di movimento.

Il suono non è da meno. Grazie alla funzione Audio+, Stick Up Cam Pro offre un’esperienza acustica ottimale, con la cancellazione dell’eco e una sirena di sicurezza integrata, progettata per scoraggiare eventuali intrusi.

Integrabile con altri dispositivi Ring o con Alexa, questa videocamera rappresenta un elemento chiave per un sistema di sicurezza domestica all’avanguardia. E con il piano Ring Protect, gli utenti possono beneficiare di funzionalità aggiuntive, come la rilevazione di persone e notifiche dettagliate.

La sicurezza non riguarda solo la protezione da fattori esterni. Riguarda anche la capacità di avere il controllo sulla propria privacy. Con Stick Up Cam Pro, ogni utente può personalizzare le aree di rilevazione e stabilire zone di privacy, garantendo che certe aree non vengano registrate dalla videocamera.

Disponibile per il pre-ordine a partire da €179,99, Stick Up Cam Pro offre un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Se siete alla ricerca della soluzione definitiva per la videosorveglianza, non cercate oltre: Ring ha ciò che fa per voi. E con la spedizione prevista per il 18 ottobre, la sicurezza avanzata è più vicina di quanto pensiate.