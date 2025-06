Amazon lancia Fire TV Omni Mini-LED: la smart TV più avanzata

La nuova Fire TV Omni Mini-LED di Amazon è finalmente preordinabile in Italia, portando una ventata di innovazione nel settore delle Amazon smart TV. Questo dispositivo di fascia premium, dotato di un display QLED Mini-LED 4K, promette di ridefinire l’esperienza visiva grazie a tecnologie all’avanguardia e caratteristiche pensate per gli utenti più esigenti.

Con una luminosità massima di 1.400 nit e 768 zone di dimming, il pannello Mini-LED garantisce un contrasto eccezionale e una resa cromatica di alto livello. Grazie alle tecnologie Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive, l’immagine si adatta perfettamente alle condizioni di luce ambientale, mentre il sistema Intelligent Picture utilizza sensori avanzati per calibrare continuamente il display. Il risultato? Una qualità visiva che non teme rivali, ideale per film, serie TV e contenuti ad alta definizione.

Non solo immagine, ma anche suono: il sistema audio integrato offre un’esperienza immersiva grazie al supporto Dolby Atmos. Con due altoparlanti e un subwoofer dedicato, la Fire TV Omni Mini-LED assicura una riproduzione sonora avvolgente, perfetta per il cinema domestico o per godersi la propria musica preferita.

Un’altra funzionalità che cattura l’attenzione è la modalità ambiente, che trasforma il televisore spento in un elemento decorativo. Gli utenti possono scegliere tra oltre 2.000 opere d’arte gratuite, incluse collezioni esclusive della NASA, rendendo lo schermo un vero e proprio quadro digitale.

Gli appassionati di videogiochi troveranno nella Fire TV Omni Mini-LED un alleato formidabile. Grazie alla certificazione AMD FreeSync Premium Pro, al refresh rate variabile e alla frequenza di aggiornamento fino a 144Hz, l’esperienza di gaming avanzato risulta fluida e priva di problemi come tearing e stuttering. Questa TV è progettata per soddisfare le esigenze dei gamer più esigenti, offrendo prestazioni al top.

La connettività è un altro punto di forza di questo modello. Con il supporto al Wi-Fi 6E e al Bluetooth 5.2, la Fire TV Omni Mini-LED garantisce una connessione stabile e veloce, ideale per lo streaming di contenuti in 4K e per l’uso di dispositivi esterni. Inoltre, la funzione Dual Audio consente di trasmettere l’audio simultaneamente agli apparecchi acustici e agli altoparlanti del televisore, migliorando l’accessibilità per tutti gli utenti.

Disponibile nei formati da 55 e 65 pollici, la Fire TV Omni Mini-LED si posiziona nella fascia alta del mercato con un prezzo di partenza di 999,99 euro. Questo dispositivo rappresenta una scelta ideale per chi cerca un televisore che combini design, tecnologia e funzionalità avanzate, offrendo un’esperienza multimediale completa e senza compromessi.