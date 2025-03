watchOS 11.4: alarmi più efficaci e supporto per Matter

Allarmi udibili anche in modalità silenziosa, integrazione con dispositivi Matter e risoluzione di bug fastidiosi. La nuova versione di watchOS 11.4, in arrivo all’inizio di aprile, promette di trasformare l’esperienza d’uso dell’Apple Watch con funzionalità pensate per migliorare la vita quotidiana degli utenti.

La novità più rilevante è rappresentata dalla funzione “Break Through Silent Mode”, che permetterà ai possessori dell’orologio smart di non perdere più le sveglie importanti. Mentre attualmente il dispositivo, in modalità silenziosa, utilizza solo vibrazioni tattili per avvisare l’utente, con l’aggiornamento sarà possibile consentire l’emissione di suoni anche con questa impostazione attiva, risolvendo il problema di chi non percepisce adeguatamente le vibrazioni al polso.

L’attivazione di questa opzione potrà essere effettuata sia dall’app Sleep, tramite la sezione “Sounds & Haptics”, sia direttamente dall’app Alarm per gli allarmi già configurati, offrendo maggiore flessibilità agli utenti.

Sul fronte della domotica, watchOS 11.4 amplia l’ecosistema di dispositivi controllabili direttamente dal polso, introducendo il supporto per i robot aspirapolvere compatibili con lo standard Matter. Questa implementazione rappresenta un ulteriore passo verso un’abitazione completamente connessa e gestibile attraverso i dispositivi Apple.

Il nuovo aggiornamento risolve anche un fastidioso problema di interfaccia che rendeva difficoltosa la selezione delle watch face durante il cambio, dimostrando l’attenzione dell’azienda ai dettagli e all’esperienza utente.

La versione candidata del software è già nelle mani degli sviluppatori per gli ultimi test prima del rilascio pubblico, previsto per i primi giorni di aprile. Salvo imprevisti, questa sarà la versione definitiva che raggiungerà tutti gli utenti compatibili.