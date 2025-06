tvOS 26, anche Apple TV riceve Liquid Glass e nuove funzionalità

Con il lancio di tvOS 26, Apple ha deciso di rinnovare l’esperienza d’uso del servizio Apple TV. Anche in questo caso, al centro di tutto c’è Liquid Glass, un materiale virtuale che promette di cambiare le regole del gioco.

Grazie a Liquid Glass, l’interfaccia utente dell’Apple TV assume un aspetto mai visto prima. Questo materiale virtuale utilizza tecnologie di rendering in tempo reale per creare riflessi e rifrazioni di luce, regalando un’esperienza visiva che unisce estetica e funzionalità. Le operazioni quotidiane, come l’avanzamento rapido o la regolazione del volume, diventano un piacere visivo e tattile, migliorando la fluidità delle interazioni.

L’aggiornamento non si ferma qui: l’app Apple TV è stata ripensata per semplificare la scoperta dei contenuti. Con un’interfaccia ispirata alle locandine cinematografiche e arricchita dagli effetti di Liquid Glass, gli utenti possono visualizzare più titoli contemporaneamente e accedere a suggerimenti personalizzati grazie alla configurazione automatica del profilo. Questo significa che, accendendo il dispositivo, ogni spettatore sarà accolto con una selezione curata su misura.

Sul fronte musicale, Apple Music Sing si evolve in una piattaforma sociale. Ora è possibile utilizzare l’iPhone come microfono per l’Apple TV, permettendo a più partecipanti di cantare insieme, aggiungere brani alla coda e interagire con emoji sullo schermo. I testi in tempo reale, accompagnati da effetti visivi e traduzioni, rendono ogni sessione di karaoke un evento memorabile.

Le novità non si limitano all’intrattenimento. FaceTime Apple TV introduce poster di contatto che mostrano nome e foto di chi chiama, aggiungendo un tocco personale alle videochiamate. Inoltre, le trascrizioni live ora supportano sei nuove lingue, tra cui coreano, francese e tedesco, rendendo la comunicazione più accessibile. Le notifiche di chiamata appaiono direttamente sul profilo attivo, semplificando ulteriormente l’esperienza.

Per chi ama la personalizzazione, tvOS 26 offre nuovi salvaschermo con spettacolari vedute aeree dell’India. Gli utenti possono scegliere quali collezioni visualizzare, dai paesaggi urbani agli scenari subacquei, e configurare altoparlanti compatibili con AirPlay come output audio permanente. Queste funzionalità, unite alla flessibilità dell’ecosistema Apple, trasformano ogni dettaglio in un’opportunità per migliorare l’esperienza utente.

Attualmente, tvOS 26 è disponibile per gli sviluppatori iscritti all’Apple Developer Program, mentre la beta pubblica sarà rilasciata il mese prossimo. L’aggiornamento ufficiale arriverà in autunno, ma alcune funzionalità potrebbero variare a seconda delle normative locali. Con questo aggiornamento, Apple dimostra ancora una volta la sua capacità di innovare, portando l’intrattenimento domestico a un livello superiore.