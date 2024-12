ALFA by Sinapsi: aggiornamenti REGOLARI e tanto da OFFRIRE!

Il monitoraggio dei consumi di casa è una prerogativa che tutti noi dovremmo considerare. Infatti bastano pochi semplici gesti, del tutto naturali, che permetterebbero di abbassare in maniera significativa il consumo, e conseguentemente il costo, della nostra bolletta. Sinapsi questo lo sa molto bene, infatti ha recentemente rilasciato il suo innovativo ALFA by Sinapsi. Questo innovativo prodotto consente di leggere il contatore in real-time i consumi della propria abitazione dando preziose informazioni e alert con lo scopo di ottimizzare la propria bolletta. La prerogativa dell’azienda, nell’imminente 2025, sarà quella di rilasciare aggiornamenti regolari con nuove funzionalità per migliorare ulteriormente le prestazioni, la personalizzazione e l’efficacia in bolletta.

Cos’è ALFA by Sinapsi ?

Sono ormai ampiamente diffusi sistemi di pannelli fotovoltaici che ci permettono di risparmiare sensibilmente sulla bolletta di casa. Tuttavia, come sappiamo, ci sono dei periodi in cui il nostro impianto non fornisce energia e, i più fortunati, possono godere di un sistema di accumulo che permette di sopperire durante la notte o durante giornate particolarmente nuvolose. Un dispositivo come l’ALFA By Sinapsi può sensibilmente cambiare il modo in cui siamo abituati ad utilizzare i nostri elettrodomestici e non solo. Infatti, il dispositivo è in grado di leggere il contatore in tempo reale il consumo, conoscendo l’effettiva produzione dei pannelli, e può darci consigli utili su quando conviene consumare e quando invece è meglio non farlo, perché magari anche le batterie d’accumulo sono prossime allo scaricarsi.

Tutte le informazioni del dispositivo sono lette in tempo reale dai nuovi contatori smart Open Meter 2.0 e poi, veicolate dall’app dedicata, possono essere consultate e utilizzate. L’app è inoltre estremamente utile anche per tenere traccia dei consumi anche se, già a livello visivo, guardando esclusivamente il dispositivo hardware, sarà subito chiaro il da farsi. Un led di colore verde, infatti, indicherà il “via libera” al poter consumare, al contrario il “led rosso” indica particolare prudenza, in quanto probabilmente non si ha nessun surplus a disposizione.

Le principali caratteristiche | ALFA by Sinapsi

Le caratteristiche più importanti di questo dispositivo varieranno sulla base dei costanti aggiornamenti che durante il 2025 verranno rilasciati. Ad oggi, quello che possiamo sicuramente dire, è che ALFA by Sinapsi offre già un ottimo numero di funzioni veramente importanti. Prima tra tutte l’anticipazione del distacco della corrente. Infatti, se il nostro dispositivo rileverà un consumo più alto di quello consentito dalla potenza massima del contatore, inizierà ad avvisarci al fine di evitare disconnessioni dalla rete elettrica.

Un altro importante vantaggio nell’utilizzo di un dispositivo come questo, che sicuramente verrà anche migliorato nel corso del prossimo anno, è l’integrazione con il sistema domotico Home Assistant. I benefici che possono scaturire da una caratteristica simile sono molteplici, infatti basti pensare che questi dati possono essere utilizzati per tantissimi scopi. Ipotizziamo per esempio di voler rendere smart il ciclo di asciugatura dei panni. Potremo iniziare il ciclo solo quando il dispositivo ci darà il suo benestare, al fine di ottimizzare il consumo e utilizzare esclusivamente energia pulita senza dover attingere dalla rete.

Un prodotto in costante miglioramento

ALFA by Sinapsi è sicuramente già oggi un dispositivo quanto mai utile, capace di abbassare sensibilmente i costi della bolletta, ottimizzare i consumi e rendere smart diversi scenari della vita di tutti i giorni. Un ottimo prodotto non deve mai finire di aggiornare, aggiungere funzioni ed innovarsi. Durante tutto il 2025 infatti Sinapsi ha garantito diversi aggiornamenti che andranno a migliorare o ad aggiungere funzioni interessanti.

