Amazon lancia la promozione su questo smartwatch Xiaomi (-14%)

Un accessorio fondamentale: Xiaomi Smart Band 8 Pro al 14% di sconto

La Xiaomi Smart Band 8 Pro rappresenta un significativo passo avanti rispetto ai modelli precedenti, grazie al suo ampio display che offre un’esperienza utente nettamente migliorata. Con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, ogni interazione risulta fluida e i 16,7 milioni di colori garantiscono dettagli straordinari e una visione perfetta.

L’interfaccia è stata completamente aggiornata, presentando una nuova disposizione che include le funzioni Meteo, Agenda e Calendario in un layout più ampio, rendendo più facile l’accesso a informazioni multiple. La tecnologia dei widget è evoluta, permettendo agli utenti di personalizzare i layout su quattro schermate semplicemente scorrendo il dito sul quadrante dell’orologio.

Il nuovo design dello smartwatch, con il suo display a schermo piatto, ridefinisce gli standard della famiglia Xiaomi Smart Band. Le linee decise e la cornice integrata conferiscono un aspetto liscio, che combina semplicità ed eleganza, per un look raffinato e contemporaneo.

Grazie al chip GNSS integrato, la Xiaomi Smart Band 8 Pro offre una precisione senza precedenti nel monitoraggio delle attività all’aperto. Supportando sistemi satellitari come BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo e QZSS, consente di tenere traccia del percorso durante la corsa. Infine, la band è dotata di avanzate funzionalità di monitoraggio della salute, in grado di rilevare parametri come stress, saturazione di ossigeno, frequenza cardiaca e sonno.

Su Amazon, oggi, la Smart Band 8 Pro di Xiaomi viene messa in offerta con uno sconto del 14%: prezzo finale d’acquisto di 59,99€.

