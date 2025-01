AirPods Pro: ecco i primi sconti sulle cuffie Apple del 2025 (-27%)

AirPods Pro di seconda generazione, le cuffie bluetooth targate Apple, vengono oggi messi in offerta grazie ad una promozione eBay molto allettante: sconto attivo del 27% e costo finale e totale d’acquisto di 218,99€.

Le caratteristiche di AirPods Pro di seconda generazione

Gli AirPods Pro (seconda generazione), con la custodia di ricarica MagSafe (USB-C), offrono un’esperienza sonora senza pari grazie al chip H2 e alla cancellazione attiva del rumore potenziata, che è ora due volte più efficace rispetto alla generazione precedente. Questo permette un ascolto immersivo e senza distrazioni.

La modalità Trasparenza consente di rimanere consapevoli dell’ambiente circostante, mentre l’audio adattivo si regola dinamicamente, ottimizzando il suono in base all’ambiente. Con la funzione “Rilevamento conversazione”, gli AirPods Pro abbassano automaticamente il volume della musica per focalizzarsi sulla voce della persona di fronte a te, migliorando la qualità della comunicazione.

Gli AirPods Pro offrono un suono personalizzato, grazie ai cuscinetti in silicone in quattro taglie diverse (XS, S, M, L), che garantiscono comfort e isolamento acustico. Inoltre, la funzione “Volume personalizzato” e l’audio spaziale personalizzato ti offrono un’esperienza d’ascolto su misura, adattando l’audio alle tue preferenze. Con un’autonomia fino a 6 ore con una sola carica, estendibile fino a 30 ore con la custodia di ricarica, gli AirPods Pro sono pronti per lunghe sessioni di ascolto.

La custodia MagSafe è dotata della funzione “Posizione precisa” e di un altoparlante integrato che facilita il rintracciamento. Resistente a polvere, sudore e acqua con una classificazione IP54, è progettata per resistere agli agenti atmosferici. Inoltre, grazie al controllo touch, puoi regolare il volume e gestire le chiamate con semplici gesti.

