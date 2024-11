AirPods Pro 2: le cuffie Apple ad un prezzo promo Black Friday

Le AirPods Pro 2 sono le cuffie bluetooth di casa Apple che vengono scontate oggi, in occasione del Black Friday 2024, del 32% e vengono vendute alla cifra finale d’acquisto di 189€.

Ecco le caratteristiche delle AirPods Pro 2

Le AirPods Pro 2 di Apple offrono un’esperienza di ascolto avanzata, con numerose funzionalità pensate per migliorare il comfort e la qualità del suono. Grazie alla cancellazione attiva del rumore, che è fino a due volte più efficace nel ridurre i rumori di fondo, puoi immergerti completamente nella tua musica o nelle tue chiamate.

Se desideri sentire l’ambiente circostante, la modalità Trasparenza ti consente di farlo senza dover rimuovere gli auricolari. Inoltre, il controllo intelligente dei rumori ambientali bilancia automaticamente la cancellazione del rumore e la modalità Trasparenza per un audio sempre ottimale.

Il chip H2 progettato da Apple assicura un suono avvolgente con bassi intensi e alti cristallini, mentre la modalità Isolamento vocale migliora la qualità delle chiamate anche in ambienti rumorosi. Per un comfort su misura, le AirPods Pro 2 includono quattro paia di cuscinetti in silicone (XS, S, M, L), che garantiscono un’aderenza perfetta e un isolamento acustico ideale.

Resistenti alla polvere, al sudore e all’acqua con certificazione IP54, sono perfetti per ogni attività. L’audio spaziale personalizzato offre un’esperienza d’ascolto tridimensionale, adattandosi alla forma del tuo orecchio e supportando anche Dolby Atmos per un suono immersivo. Con il controllo touch e le interazioni con Siri, puoi gestire facilmente la riproduzione audio, le chiamate e le notifiche con semplici tocchi e movimenti della testa.

Le AirPods Pro 2 vengono scontate oggi, in occasione del Black Friday 2024, del 32% e vengono vendute alla cifra finale d’acquisto di 189€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.