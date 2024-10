AirPods Pro 2 in SUPER PROMO per la Festa delle Offerte Prime

I prodotti Apple, si sa, purtroppo non sempre vengono messi in sconto ma oggi, in occasione della Festa delle Offerte Prime, le AirPods Pro 2 vengono scontate del 22% e vengono vendute su Amazon a 217€.

Offerta choc per la Festa delle Offerte Prime: AirPods Pro 2 al 22% di sconto!

Gli AirPods Pro 2 offrono un’esperienza d’ascolto avanzata e personalizzata, con funzioni innovative che supportano l’udito. La funzione Riduzione suoni intensi e Amplificazione conversazioni aiutano a gestire il rumore di fondo, mentre i suoni di sottofondo migliorano la consapevolezza dell’ambiente circostante.

Il controllo intelligente dei rumori ambientali è eccezionale: la cancellazione attiva del rumore è fino a 2 volte più efficace, bloccando i rumori esterni. Se vuoi invece percepire l’ambiente intorno a te, puoi attivare la modalità Trasparenza. Inoltre, la tecnologia audio adattivo bilancia automaticamente cancellazione del rumore e trasparenza per un’esperienza d’ascolto ottimale in ogni situazione. Grazie al Rilevamento conversazione, il volume si abbassa automaticamente quando parli con qualcuno.

La qualità audio è ulteriormente migliorata dal chip H2 progettato da Apple, che rende il suono più avvolgente. Il driver a bassa distorsione offre alti cristallini e bassi profondi, mentre la modalità Isolamento vocale assicura chiamate nitide anche in ambienti rumorosi.

Il comfort è su misura: con quattro paia di cuscinetti in silicone, gli AirPods Pro 2 garantiscono una vestibilità perfetta per qualsiasi orecchio. La loro resistenza a polvere, sudore e acqua (grado IP54) li rende ideali per qualsiasi situazione. Infine, l’audio spaziale personalizzato crea un’esperienza adattata alla forma del tuo orecchio, con supporto per Dolby Atmos.

Su Amazon, oggi, le AirPods Pro 2 vengono messe in sconto del 22% per un prezzo finale e totale d’acquisto di 217€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.