AirPods Pro 2 in promozione per il Black Friday su Amazon

AirPods Pro 2 sono le cuffie bluetooth targate Apple che garantiscono un suono di altissima qualità e un design alla moda e oggi, su Amazon, vengono messe in offerta con uno sconto del 24% per un prezzo finale di 213€.

Ecco le AirPods Pro 2 in tutto il loro splendore

Le AirPods Pro 2 offrono una serie di funzioni avanzate pensate per migliorare l’esperienza di ascolto e supportare le esigenze uditive. Tra queste, le funzioni “Riduzione suoni intensi” e “Amplificazione conversazioni” sono ideali per adattarsi a contesti diversi, migliorando la qualità dell’audio in situazioni di rumore o conversazione. Inoltre, i suoni di sottofondo possono essere regolati per personalizzare l’ascolto in ogni ambiente.

Il controllo intelligente dei rumori ambientali garantisce una cancellazione attiva del rumore fino a 2 volte più efficace, eliminando i rumori indesiderati. La modalità Trasparenza ti permette di ascoltare l’ambiente circostante quando necessario, mentre l’audio adattivo regola automaticamente la cancellazione e la trasparenza per offrire la miglior esperienza d’ascolto. Se stai conversando con qualcuno, la funzione “Rilevamento conversazione” abbassa il volume automaticamente per una comunicazione più fluida.

La qualità audio è straordinaria grazie al chip H2 di Apple e al driver a bassa distorsione, che restituisce un suono cristallino con bassi profondi e definiti. La modalità Isolamento vocale migliora ulteriormente la qualità delle chiamate in ambienti rumorosi.

Per il massimo comfort, le AirPods Pro 2 includono quattro paia di cuscinetti in silicone di diverse dimensioni, garantendo una vestibilità perfetta. Inoltre, sono resistenti alla polvere, sudore e acqua con certificazione IP54, rendendoli ideali per l’uso quotidiano. Grazie all’audio spaziale personalizzato e al controllo touch, gestire le tue preferenze è ancora più facile.

