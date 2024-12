AirPods Pro 2 a 189€ su Amazon: maxi sconto per il Black Friday

AirPods Pro 2, le cuffie bluetooth di casa Apple, oggi, in occasione dell’ultimo giorno di Black Friday vengono messe in offerta con uno sconto attivo su Amazon del 32% per un costo finale d’acquisto di 189€.

Maxi sconto: AirPods Pro 2 al 32%!

Le AirPods Pro 2 offrono un’esperienza sonora unica, andando oltre la barriera del suono con funzionalità avanzate. Grazie alle opzioni di supporto all’udito come la funzione “Riduzione suoni intensi” e “Amplificazione conversazioni”, potrai adattare l’audio alle tue esigenze, migliorando la qualità dell’ascolto anche in ambienti rumorosi.

La cancellazione attiva del rumore è fino a 2 volte più efficace rispetto alla generazione precedente, permettendo di rimuovere i rumori di fondo e immergerti completamente nella musica o nelle chiamate. Se desideri sentire il mondo intorno a te, puoi passare facilmente alla modalità Trasparenza. Inoltre, la modalità Audio adattivo bilancia in tempo reale la cancellazione del rumore e la modalità Trasparenza, per offrirti la miglior esperienza d’ascolto possibile.

Il chip H2 di Apple migliora ulteriormente la qualità dell’audio, offrendo alti cristallini e bassi potenti. Con la funzione “Isolamento vocale”, la qualità delle chiamate è eccezionale anche in ambienti particolarmente rumorosi. Per un comfort ottimale, la confezione include quattro paia di cuscinetti in silicone di diverse misure, che garantiscono una tenuta sicura e un isolamento acustico ideale.

Le AirPods Pro 2 sono anche resistenti alla polvere, al sudore e all’acqua con certificazione IP54, rendendoli perfetti per l’uso in movimento. Inoltre, l’audio spaziale personalizzato ti immerge in un’esperienza sonora tridimensionale, adattandosi alla forma del tuo orecchio e al movimento della testa. Con il controllo touch e l’integrazione con Siri, gestire la tua musica e le chiamate non è mai stato così semplice.

AirPods Pro 2, oggi, vengono messe in offerta con uno sconto attivo su Amazon del 32% per un costo finale d’acquisto di 189€.

