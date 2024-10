500GB di storage ovunque con questo hard disk esterno (-45%)

Un hard disk esterno è un dispositivo di archiviazione portatile che consente di salvare e trasferire grandi quantità di dati in modo semplice e pratico e oggi, su Amazon, l‘HDD Maxone da 500GB viene scontato del 45% per un prezzo finale di 27,29€.l

Offertissima: hard disk esterno da 500GB al 45% di sconto

Questo hard disk esterno da 500 GB è la soluzione ideale per chi cerca un’unità di archiviazione portatile e ad alte prestazioni. Caratterizzato da un design ultra sottile e robusto, questo modello presenta uno spessore di soli 0,4 pollici. Realizzato interamente in alluminio antigraffio, offre una notevole resistenza e durata, mantenendo il disco rigido fresco e silenzioso durante l’uso.

Questo hard disk è compatibile con diversi dispositivi, inclusi PS e Xbox One, e funziona perfettamente con sistemi operativi Microsoft Windows e Mac OS (a partire dalla versione 10.6.5).

Grazie alla tecnologia USB 3.0, l’unità offre prestazioni rapide e stabili, con una velocità di trasferimento che raggiunge fino a 5 Gbit/s, rendendola significativamente più veloce rispetto a un’unità di backup USB 2.0, pur essendo compatibile anche con quest’ultima.

La funzionalità plug and play rende questo hard disk estremamente facile da usare, poiché è pronto per l’uso senza necessità di alimentazione esterna o installazione di software. È perfetto come spazio di archiviazione aggiuntivo per computer e console di gioco, consentendo di salvare giochi, file e altri contenuti in modo rapido e semplice.

Su Amazon, oggi, l‘hard disk esterno Maxone da 500GB viene scontato del 45% per un prezzo finale di 27,29€.

