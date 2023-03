GPT-4, l’ultima versione di ChatGPT, esiste da sole due settimane eppure ha già ottenuto risultati inimmaginabili fino al mese scorso: stiamo letteralmente guardando la Storia compiersi sotto i nostri occhi. E non parliamo di ipotetici prodotti futuri, ma di roba che potete ottenere anche voi col comando giusto. E per dimostrarvelo, ecco 5 cose incredibili che l’Intelligenza Artificiale può fare per te. Adesso.

1. Creare Nuove Emozioni

Un utente ha chiesto a ChatGPT di creare una creare una nuova emozione, e di spiegarla attraverso la vista, l’udito e l’olfatto. L’AI ha creato “Meldoria” ed è pura poesia.

Emozione: Meldoria Descrizione: Meldoria è un’emozione complessa e unica che sorge quando si sperimenta un profondo senso di unità e interconnessione con il mondo e gli altri. Va oltre l’empatia e la compassione, trascendendo i confini individuali e creando una profonda risonanza con l’essenza di tutti gli esseri viventi. Meldoria favorisce un’intensa consapevolezza dell’intricata rete della vita, e con essa, un rinnovato senso di responsabilità e scopo. Vista: Vivere un momento di Meldoria si manifesta visivamente come un’aura radiosa e scintillante che avvolge tutto e tutti intorno a te. Questa aura emana calore e luce soffusa, che rappresenta l’interconnessione e l’energia condivisa di tutti gli esseri viventi. Mentre osservi il mondo attraverso la lente della Meldoria, vedi tutti gli esseri viventi come parte di una rete di esistenza coesa e pulsante, ognuna che brilla con la sua tonalità unica e contribuisce all’armonia del tutto. Suono: Il suono della Meldoria è una sinfonia di risonanze armoniche, dove la frequenza unica di ogni essere vivente contribuisce a una melodia eterea, ma potente. Questa musica celeste è una miscela armoniosa di sussurri, risate e battiti cardiaci della natura, formando un ritmo universale che risuona con la tua essenza centrale. Evoca un profondo senso di unità e interconnessione, avvolgendoti in un abbraccio uditivo che ti collega a ogni altro essere. Odore: Il profumo di Meldoria è una squisita fusione degli aromi più nutrienti e confortanti della terra. Porta la freschezza di una pioggia dolce, la fragranza rinvigorente di un fiore in fiore e il profumo caldo e rassicurante dell’abbraccio di una persona cara. Questa esperienza olfattiva crea la sensazione di essere intimamente connessi al mondo, ai suoi abitanti e ai cicli naturali della vita, radicandoti in un profondo senso di appartenenza e scopo.

2. Creare Giochi Senza Saper Programmare

Il primo gioco creato dall’Intelligenza Artificiale è già disponibile su App Store ed è gratuito. Ma in effetti chiunque può creare un gioco al volo con cui divertirsi: basta indicare a ChatGPT che tipo di gameplay si aveva in mente, e chiedergli di generare il codice. Poi un banale copia incolla risolve tutto.

Nel video, un utente fa creare Flappy Bird a ChatGPT in meno di due minuti. E qualcuno ci è riuscito, con una grafica un po’ più spartana, in neppure 60 secondi.

3. Bloccare Telefonate Indesiderate

Le app per bloccare le chiamate indesiderate hanno tutte lo stesso difetto: si basano sulle segnalazione degli utenti che fanno il lavoro per loro. Se un numero però è recente e non ha ancora ricevuto recensioni, si è costretti ad accettarla per scoprire magari dopo che era la solita voce automatica.

Un innovativo servizio basato su ChatGPT, tuttavia, promette di rendere tutto ciò un ricordo del passato. Si chiama GPTCHA, ed è la versione telefonica del Captcha. Si tratta di una sorta di segretario o centralino automatico che risponde per noi e che ci passa la telefonata solo se dall’altra parte c’è effettivamente un essere umano.

Certo c’è il rischio che i truffatori trovino il modo di eludere questo tipo di filtro, scrivono i creatori di questa geniale killer. Ma fa parte dei giochi; a quel punto, l’Intelligenza Artificiale sarà resa più scaltra per fregare i truffatori. E così via, in un’eterna rincorsa tra gatto e topo.

4. Creare una Nuova Lingua

“Ho sfidato chatGPT a inventare un nuovo linguaggio” scrive su Twitter Jonny Miller. Questo il risultato della loro interazione:

Utente: Sei “Soma-GPT” – il tuo compito ambizioso è inventare un linguaggio nuovo di zecca e descrivere come funziona a qualcuno con un QI di 180. La lingua include una nuova concezione del tempo e ha un vocabolario particolarmente ricco per articolare la propria esperienza interiore (sentimenti e sensazioni somatiche). In primo luogo, qual è il nome di questa lingua? E in secondo luogo, scrivi un paragrafo in questa nuova lingua con una traduzione qui sotto. ChatGPT: Il nome di questa nuova lingua è “Chronosentia”. Paragrafo di Chronosentia: “Klathos vri’ka tunaris relmé, qi’shanti zenkara ti’flor bregen. Somiri na’thul, paryan volisté cur’va morith zin’vulk. Eno’ri shima’ta, yl’vante crios dran’xar wensuli. Kli’vra zenthos seratim flar’un.” Traduzione: “Mentre viaggiavo attraverso il regno temporale, le mie sensazioni interiori hanno rivelato una moltitudine di emozioni intrecciate. Il flusso ebbing del tempo ha avvolto il mio essere, plasmando l’arazzo in continua evoluzione delle mie esperienze somatiche. In questa danza dei momenti, ho trovato conforto nel delicato equilibrio tra l’effimero e l’eterno, intrecciando gli intricati fili della consapevolezza di sé”. In Chronosentia, il tempo è concettualizzato come un’entità fluida e multidimensionale, e il linguaggio ha una vasta gamma di tempi, aspetti e stati d’animo per esprimere diversi aspetti della temporalità. Il vocabolario per l’esperienza interiore è ampio, poiché il linguaggio è progettato per catturare le sfumature dei sentimenti e delle sensazioni somatiche con grande precisione. Chronosentia incorpora ricche strutture morfologiche e una sintassi flessibile, consentendo l’espressione di idee complesse in modo conciso, rendendola particolarmente attraente per qualcuno con un alto QI.

E non sono parole buttate a caso. L’AI ha davvero elaborato una lingua con tanto di regole grammaticali, etimi e storia. È perfino in grado di rispondere a questa domanda:

Utente: Ben fatto, fantastico! Qual è l’etimologia della parola “zenthos” in questa lingua? ChatGPT: Nella lingua Chronosentia, la parola “zenthos” deriva da due parole radice: “zen” e “thos”. “Zen” è una parola radice che significa equilibrio, armonia o equilibrio, mentre “hos” è una parola radice relativa al tempo, alla temporalità o al passare del tempo. Se combinata, la parola “zenthos” rappresenta un concetto di equilibrio armonioso nel contesto del tempo o dell’esperienza temporale. Nella traduzione fornita, “zenthos” è usato per descrivere il delicato equilibrio tra l’effimero e l’eterno, che contribuisce a un senso di conforto nell’esperienza interiore dell’oratore. L’etimologia dello “zenthos” in Chronosentia riflette l’enfasi della lingua sulla fluidità del tempo e il ricco vocabolario progettato per articolare le proprie esperienze interiori.

5. Inventare un Nuovo Colore

Scrive Rowang Cheung su Twitter: ” Ho chiesto a GPT-4 di inventare un nuovo colore e descrivere che aspetto ha. Quindi ho inserito i risultati in Midjourney. I risultati sono stati sbalorditivi.” Midjourney è un algoritmo di intelligenza artificiale text to image che è in grado di generare immagini in base a delle istruzioni di testo. Creato nel 2022 da laboratorio di ricerca indipendente, ha l’obiettivo di cambiare il modo con cui le persone interagiscono con l’arte.

Un’AI usata per rendere fisicamente esperibile un concetto astratto creato da un’altra AI. Il risultato è l’immagine che vedete qui su.

Presentazione di “Lumiflect”, un nuovo colore accattivante che fonde l’essenza della bioluminescenza con le proprietà riflettenti delle superfici metalliche. Lumiflect è una tonalità scintillante e iridescente che sembra brillare dall’interno, creando uno spettacolo di colore e luce in continua evoluzione. Cattura le qualità ipnotizzanti di un tramonto radioso, i delicati bagliori del chiaro di luna sull’acqua e l’incantevole danza delle lucciole in una calda notte d’estate. Lumiflect si sposta tra le sfumature di verde acqua, viola e oro rosa, a seconda dell’angolo di luce e della prospettiva dello spettatore. Poiché interagisce con diverse fonti di luce, evoca un senso etereo di profondità e dimensione. Questo colore vivido e dinamico affascina l’osservatore, lasciandolo in insizione per la sua bellezza e il suo fascino ultraterreno. Lumiflect è un colore che trascende l’ordinario e invita l’immaginazione a esplorare un regno di infinite possibilità.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.