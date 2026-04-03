Xiaomi rilascia HyperOS 3.1: quali dispositivi riceveranno l'aggiornamento

Xiaomi ha ufficialmente avviato la distribuzione di HyperOS 3.1 a livello globale, con l’Europa tra i primi mercati a riceverlo.

Sebbene non si tratti di un major update, l’introduzione di numerose novità legate all’intelligenza artificiale ha sollevato non poche aspettative. Ma non tutti i dispositivi Xiaomi sono compatibili con questa versione: per alcuni modelli, l’aggiornamento non è disponibile, segnando una netta separazione tra i dispositivi supportati e quelli non idonei.

L’update è già arrivato sui primi modelli, tra cui Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, POCO Pad e Redmi Pad Pro. La versione, identificata con il numero di build OS3.0.301.0, porta con sé una serie di miglioramenti e ottimizzazioni, a partire dal rinnovamento dell’interfaccia utente. Il peso dell’aggiornamento si attesta sui 5,2 GB, ma può variare in base al dispositivo.

HyperOS 3.1 è basato su Android 16, con un focus sulle ottimizzazioni di basso livello per una gestione più efficiente delle risorse. Tra le novità più attese, troviamo l’introduzione di HyperIsland, una funzione che replica la Dynamic Island di iOS, già disponibile su alcuni dispositivi Xiaomi, ma ora estesa anche ai tablet e a nuovi modelli di smartphone che non avevano ricevuto questa funzionalità in precedenza.

Un’altra importante novità riguarda la gestione delle app recenti, che ora presenta una pagina rinnovata, ispirata a quella di iOS, per una navigazione ancora più fluida. Inoltre, è stato introdotto un sistema di aggiornamento chiamato Super OTA, che permette di installare gli aggiornamenti in modo più veloce e con meno riavvii, migliorando l’esperienza dell’utente.

Compatibilità e disponibilità

L’aggiornamento HyperOS 3.1 è attualmente in distribuzione per una selezione di dispositivi Xiaomi, con i seguenti modelli già aggiornati:

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Ultra

POCO Pad

Redmi Pad Pro

Tuttavia, non tutti i dispositivi Xiaomi sono compatibili con questa versione, e alcuni modelli sono stati esclusi a causa di limitazioni hardware. La distribuzione avverrà gradualmente nel corso delle prossime settimane, con Xiaomi e POCO che continueranno a monitorare l’esperienza degli utenti per eventuali modifiche e miglioramenti.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questa versione è il supporto nativo alla connettività con prodotti Apple, come le AirPods, una funzionalità che semplifica l’uso delle cuffie Apple con dispositivi Xiaomi. Questa novità è destinata a fare piacere agli utenti che utilizzano dispositivi di entrambe le aziende, che ora possono godere di una connessione più fluida tra i loro dispositivi.

Prezzi e disponibilità dei dispositivi

L’aggiornamento HyperOS 3.1 è disponibile solo per i modelli compatibili, ma i dispositivi Xiaomi 17 Ultra e Xiaomi 17 sono già acquistabili online. Per chi è interessato all’acquisto, i prezzi si aggirano intorno ai seguenti:

Xiaomi 17 : disponibile a partire da 732 euro

: disponibile a partire da 732 euro Xiaomi 17 Ultra: disponibile a partire da 1.141 euro

La disponibilità varia in base al rivenditore, con diverse offerte online che permettono agli utenti di scegliere tra i modelli Xiaomi e POCO a seconda delle proprie esigenze.