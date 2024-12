Xiaomi Redmi Buds 6 Active: cuffie bluetooth al 40% di sconto

Xiaomi è un’azienda leader nella produzione di dispositivi elettronici e oggi, su Amazon, le sue cuffie bluetooth, le Redmi Buds 6 Active vengono scontate del 40% e vengono vendute al costo totale e finale di 12,90€.

Cuffie Xiaomi ad un prezzo bassissimo: sconto del 40%

Gli auricolari Xiaomi offrono un’esperienza audio di alta qualità grazie al sistema driver dinamico da 14,2 mm, che garantisce bassi potenti e toni medi nitidi. Il Xiaomi Acoustic Laboratory arricchisce l’esperienza con cinque modalità EQ diverse, adattandosi a ogni stile musicale e soddisfacendo anche gli ascoltatori più esigenti.

La batteria a lunga durata è un altro punto di forza. Gli auricolari permettono fino a 6 ore di riproduzione continua, mentre la custodia di ricarica estende l’autonomia totale a 30 ore, rendendoli perfetti per l’utilizzo quotidiano o per viaggi prolungati.

Per chi usa spesso gli auricolari per telefonare, la qualità delle chiamate vocali è garantita da due microfoni integrati e dalla tecnologia beamforming, combinata con l’algoritmo DNN-ENC. Questa tecnologia riduce efficacemente il rumore di fondo, offrendo un’audio cristallino anche in ambienti rumorosi o ventosi.

Il design intuitivo include un controllo touch facile da utilizzare, che consente di gestire rapidamente musica, chiamate e assistenti vocali. Con semplici tocchi, è possibile controllare la riproduzione, mettere in pausa, cambiare brano o regolare il volume. Questi auricolari uniscono tecnologia avanzata, comfort e funzionalità, offrendo una soluzione ideale per gli amanti della musica e per chi cerca praticità durante le giornate più impegnative.

