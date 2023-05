WWDC 2023 tra iOS, iPadOS, nuovi Mac e tanto altro: cosa aspettarci dalla conferenza Apple del 5 giugno

La Worldwide Developers Conference (WWDC) 2023, la conferenza annuale più importante di Apple per gli sviluppatori, è in programma per il 5 giugno. Questo evento, atteso con grande trepidazione, vedrà l’annuncio delle nuove versioni dei principali sistemi operativi Apple e alcune delle novità hardware in arrivo nel corso dell’anno. In questo articolo, passeremo in rassegna le principali novità attese e alcune delle sorprese che Apple potrebbe riservare ai suoi fan.

Cos’è la WWDC?

La WWDC è una conferenza dedicata agli sviluppatori di software terze parti che creano app per le piattaforme Apple: iPhone, iPad, Mac, ecc. Apple invita gli sviluppatori a partecipare a una serie di lezioni, laboratori e sessioni per apprendere le novità sui principali sistemi operativi previsti per l’anno successivo, in modo da aggiornare le loro app.

WWDC 2023: Rilasci di software

La WWDC è incentrata principalmente sul software, quindi possiamo aspettarci che Apple sveli i dettagli dei prossimi aggiornamenti dei sistemi operativi per iPhone, iPad, Mac, Apple TV, HomePod e Apple Watch. Gli aggiornamenti saranno poi distribuiti agli sviluppatori sotto forma di beta, seguiti da una beta pubblica. Infine, il nuovo software sarà disponibile per tutti nel periodo autunnale.

Ecco cosa aspettarci:

iOS 17

iPadOS 17

macOS 14

watchOS 10

tvOS 17

HomePod software version 17

WWDC 2023: Rilasci di hardware

Sebbene la WWDC sia un evento focalizzato sul software, Apple ha spesso approfittato dell’occasione per lanciare anche prodotti hardware. Negli ultimi anni, l’attenzione è stata principalmente sui Mac.

Ecco cosa speriamo di vedere:

Reality Pro headset : un nuovo dispositivo AR/VR atteso per il 2023, con un prezzo elevato e rivolto principalmente agli sviluppatori. La presentazione potrebbe includere anche il nuovo xrOS (extended reality OS)

: un nuovo dispositivo AR/VR atteso per il 2023, con un prezzo elevato e rivolto principalmente agli sviluppatori. La presentazione potrebbe includere anche il nuovo xrOS (extended reality OS) MacBook Air da 15 pollici : si vocifera che Apple stia lavorando su una versione più grande del MacBook Air con display da 15 pollici e processore M2 Pro.

: si vocifera che Apple stia lavorando su una versione più grande del MacBook Air con display da 15 pollici e processore M2 Pro. iMac : nonostante il lancio del Mac Studio nel 2022 e la discontinuità del iMac da 27 pollici, si pensa che Apple possa lanciare un iMac aggiornato nel 2023

: nonostante il lancio del Mac Studio nel 2022 e la discontinuità del iMac da 27 pollici, si pensa che Apple possa lanciare un iMac aggiornato nel 2023 Mac mini : Un altro possibile annuncio hardware alla WWDC 2023 riguarda il Mac mini. Si vocifera che Apple stia lavorando su un aggiornamento del Mac mini, che potrebbe includere un nuovo design e l’introduzione del chip M2. Tuttavia, i rumors non sono chiari sulla tempistica del lancio, quindi è possibile che questo aggiornamento venga presentato in un evento successivo.

: Un altro possibile annuncio hardware alla WWDC 2023 riguarda il Mac mini. Si vocifera che Apple stia lavorando su un aggiornamento del Mac mini, che potrebbe includere un nuovo design e l’introduzione del Tuttavia, i rumors non sono chiari sulla tempistica del lancio, quindi è possibile che questo aggiornamento venga presentato in un evento successivo. Monitor Apple: È stato a lungo ipotizzato che Apple stia lavorando su un monitor più accessibile per sostituire il Pro Display XDR, il quale ha un prezzo piuttosto elevato. Anche se non ci sono informazioni concrete su quando potrebbe essere lanciato, la WWDC potrebbe essere l’occasione giusta per presentare un nuovo monitor, soprattutto se Apple lancerà anche nuovi Mac.

Altre possibili sorprese

Oltre alle nuove versioni dei sistemi operativi e alle potenziali novità hardware, la WWDC 2023 potrebbe portare alcune sorprese in termini di funzionalità e servizi. Ad esempio, Apple potrebbe annunciare miglioramenti ai suoi servizi esistenti, come Apple Music, iCloud e Apple TV+, o introdurre nuovi servizi per ampliare il suo ecosistema.

Inoltre, è possibile che Apple presenti nuovi strumenti e risorse per gli sviluppatori, al fine di migliorare l’esperienza di sviluppo delle app e di creare soluzioni ancora più innovative per gli utenti dei dispositivi Apple.

La WWDC 2023 promette di essere un evento ricco di novità e aggiornamenti, sia per gli sviluppatori che per gli utenti di dispositivi Apple. Tra le nuove versioni dei sistemi operativi, le potenziali novità hardware e le possibili sorprese, la conferenza di quest’anno sarà sicuramente un appuntamento da non perdere per tutti coloro che sono interessati all’ecosistema Apple. Rimanete sintonizzati per scoprire tutte le ultime notizie e i rumor sulla WWDC 2023 e su ciò che Apple ha in serbo per il futuro.