World Backup Day 2023: metti al sicuro i tuoi dati ora

Il backup è una pratica fondamentale per garantire la sicurezza dei dati personali e professionali. Consiste nella creazione di una copia dei dati presenti su un dispositivo, come un computer, un tablet o un telefono, e nella loro conservazione in un luogo sicuro, al fine di poterli ripristinare in caso di perdita o danneggiamento del dispositivo originale. Ecco qualche consiglio pratico per blindare davvero i tuoi dati.

Nel tempo, i dati possono essere persi o danneggiati per molte ragioni. Basta un banale malfunzionamento hardware o un casino software, un virus informatico, un errore umano o una banale dimenticanza per perderli per sempre.. In questi casi, il backup permette di recuperare i dati persi e di ripristinare l’attività normale senza perdere informazioni importanti.

Esistono diversi tipi di backup, tra cui il backup completo, che copia l’intero sistema o dispositivo, e il backup differenziale o incrementale, che copia solo i dati modificati da quando è stato effettuato l’ultimo backup. Inoltre, il backup può essere effettuato in modo automatico o manuale, utilizzando software specializzati (tipo Time Machine) o servizi di cloud storage (tipo Backup su iCloud).

Il backup è importante non solo per la sicurezza dei dati personali, ma anche per garantire la continuità delle attività professionali. Le aziende, ad esempio, possono subire gravi danni economici e reputazionali in caso di perdita di dati sensibili o critici per il business. Inoltre, in alcuni settori, come la sanità o la finanza, il backup è obbligatorio per legge.

Per garantire l’efficacia del backup, è importante seguire alcune buone pratiche, ad esempio scegliere un sistema di conservazione sicuro e affidabile, testare regolarmente i backup per verificare la loro integrità e correttezza, e mantenere più copie dei dati in luoghi diversi. E ricordate: un backup, per essere davvero utile, deve sempre essere ridondante. Come dire, se i dati sono davvero critici, prendete in seria considerazione l’ipotesi di copiarli su due dischi diversi contemporaneamente. Noi, in Reazione, lo facciamo.

Prodotti per il Backup

In occasione del World Backup Day 2023, su Amazon ci sono decine di prodotti per il backup in offerta. Dischi, memorie SD, SSD esterne e interne e molto altro. Ecco una classifica dei prodotti più interessanti.

Samsung Memorie PRO Plus Scheda SD da 128 GB fino a 160 MB/s a 23€ invece di 30€

Samsung Memorie MZ-77Q8T0BW 870 QVO SSD Interno 8 TB, SATA, 2.5″ a 432€ invece di 513€

Seagate Portable Drive, 4 TB a 114€ invece di 170€

Seagate IronWolf Hard Disk SATA da 6 GBit/s 1 TB a 70€ invece di 87,90€

UnionSine Hard Disk Esterno 2,5″ 500GB a 27€ invece di 43,99€

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.