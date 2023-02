È la piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata? Sì. È la più criticata? Pure. Avrai certamente intuito che sto parlando di WhatsApp, “costola” di Meta che ogni giorno viene utilizzata da milioni di utenti per inviare messaggi testuali e vocali, video e altri contenuti. Ebbene, grazie all’ultimo aggiornamento per iOS, il client per iPhone ha finalmente abbracciato il picture-in-picture per le videochiamate.

WhatsApp, ecco il picture-in-picture durante le videocall

Prima di questo update, durante una videochiamata su WhatsApp non potevi fare nulla se non guardare gli altri partecipanti alla discussione.

Il picture-in-picture, seppur con un po’ di ritardo, rinnova l’esperienza delle videochiamate su WhatsApp. Basta una swipe verso l’alto (la gesture che si utilizza per uscire da un’app) per abilitare il PiP: vedrai una finestra minimizzata, e sarà sempre a tua disposizione anche quando stai utilizzando altre applicazioni. Finalmente, un multitasking degno di questo nome.

Di seguito il changelog completo della versione 23.3.77 di WhatsApp per iOS.

Abbiamo aggiunto il supporto per la modalità PiP (Picture in Picture) di iOS per permettere di fare multitasking durante le videochiamate WhatsApp senza interrompere il video.

È ora possibile aggiungere didascalie ai documenti che invii.

Abbiamo aumentato il limite dei caratteri per l’oggetto e la descrizione dei gruppi per consentirti di descriverli più facilmente.

È ora possibile creare avatar personalizzati e usarli come sticker e immagini del profilo. Per iniziare, vai su Impostazioni > Avatar.

Le novità sopra indicate, tra cui lo stesso supporto al Picture in Picture, sono in fase di rilascio graduale. È dunque solo questione di giorni prima di poter utilizzare il PiP anche durante le videochiamate su WhatsApp.

