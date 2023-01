Piaccia o meno, WhatsApp è il punto di riferimento per la messaggistica istantanea. La piattaforma viene costantemente aggiornata da Meta, questo non possiamo certo negarlo, ma spesso sono proprio le migliorie a deludere l’utente finale. Fortuna non sia sempre così, altrimenti a quest’ora staremmo qui a parlare del funerale del servizio che quotidianamente il mondo utilizza.

WhatsApp, stop alle foto compresse: È TUTTO VERO!

Questo per dire che ogni tanto arriva anche qualche aggiornamento utile, come quello che consentirà di inviare foto alla risoluzione originale. Sì hai capito bene: in futuro potrai finalmente condividere foto senza dover storcere il naso per via della compressione, della qualità ridotta.

La buona notizia arriva – tu guarda un po’… – dagli amici di WABetaInfo, che hanno diffuso gli screen dell’inedita funzionalità chiamata “Foto HD”. In pratica, prima di inviare una foto potrai anche optare per la massima qualità della stessa passando attraverso il pulsante “impostazioni”.

Dai uno sguardo qui sotto, ti sarà tutto più chiaro:

La feature è stata “scoperta” nella beta 2.23.2.11 per Android, ma non abbiamo dubbi sul fatto che – una volta ultimati i test – farà il suo debutto anche su iOS. Sì ok, Telegram risulta essere sempre un passo avanti, ma qualche volta possiamo essere contenti anche di WhatsApp, no?

A proposito, conosci questi tre trucchetti riguardanti proprio WhatsApp?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.