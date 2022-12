Prima i messaggi a sé stessi, ora gli Avatar. La direzione verso cui si sta muovendo ultimamente da WhatsApp – costola di Meta – è ormai ben definita: al centro del suo progetto c’è il singolo utente, che a breve potrà rendere ancora più “speciali” le conversazioni sulla piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo.

Su WhatsApp arrivano gli Avatar

Non c’entra il celebre franchise cinematografico o “l’ultimo dominatore dell’aria”, precisiamolo fin da subito. Gli Avatar rappresentano un modo nuovo e personalizzato per esprimere sé stessi durante le conversioni via WhatsApp.

Nel comunicato stampa diffuso in queste ore si legge che queste versioni digitali degli utenti possono essere create sfruttando un numero sconfinato di combinazioni, tra acconciature, forme del viso e abiti.

La novità – non rivoluzionaria di certo, ma comunque interessante e valida – è in fase di rollout e consentirà l’utilizzo del proprio avatar personalizzato sia come foto del profilo che come adesivo personalizzato. Gli sticker al momento sono 36 e riflettono reazioni, emozioni e azioni diverse.

Per quanto riguarda gli adesivi personalizzati – quando disponibili -, dovrai scaricarli come faresti per altri pacchetti di sticker. E li potrai utilizzare nelle conversazioni come hai sempre fatto fino ad oggi, dunque tramite l’apposito pulsante.

C’è da capire come sarà possibile creare il proprio avatar. Ma a quanto sembra, non c’è da attendere molto: lo scopriremo a breve, come suggerisce anche Mark Zuckerberg.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.