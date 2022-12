Hai saputo l’ultima? Meta ha aggiornato WhatsApp per rendere la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo ancora più rappresentativa. Sono arrivati gli avatar, che puoi utilizzare sia come immagine del profilo sia sotto forma di sticker, per personalizzare le tue conversazioni e renderle uniche. In questo articolo ti spiego come creare la versione digitale di te, passo dopo passo.

WhatsApp: come creare il tuo Avatar

Innanzitutto assicurati di aver scaricato l’ultima versione di WhatsApp sul tuo iPhone (o smartphone Android). Per un check, apri App Store (o Play Store) e controlla se ci sono aggiornamenti da scaricare e installare.

Fatto ciò, lancia l’applicazione di messaggistica e recati nella sezione Impostazioni. Qui, immediatamente sotto al riquadro dedicato al tuo profilo, dovresti vedere la voce Avatar. Non c’è? Non temere, è solo questione di tempo, la feature è in fase di rilascio graduale.

Nella sezione Avatar, tocca la voce Crea il tuo avatar, segui tutti i passaggi indicati per creare il tuo “io” digitale, quindi tocca su Fine o Fatto.

Ti piace e vuoi usarlo come immagine del profilo? Fai così:

Tocca Impostazioni Tocca la tua immagine del profilo > Modifica > Modifica Tocca Usa avatar

Se invece hai cambiato idea e vuoi eliminare il tuo avatar, segui questi pochi passaggi:

Tocca Impostazioni Tocca Avatar > Elimina avatar Tocca Elimina

Una volta creato l’avatar, troverai oltre 30 adesivi nell’apposito tab di WhatsApp, quello che usi già di solito per gli sticker. Li potrai utilizzare per reagire ai messaggi ed esprimere le tue sensazioni ed emozioni.

